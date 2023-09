Česko se konečně dočkalo dlouho očekávaného zákona o preventivní restrukturalizaci. Normu, která má pomoci předcházet úpadku a za jejíž opožděné přijetí si Česko vysloužilo kritiku z Bruselu, začátkem září podepsal prezident Petr Pavel. Podle Jiřího Rahma, vedoucího insolvenčního a restrukturalizačního týmu advokátní kanceláře Allen & Overy, zvýší novinka jistotu věřitelů i podnikatelů při řešení podnikových krizí. Nejedná se ale o nijak levné řešení. Náklady půjdou nejméně do stovek tisíc korun.

Preventivní restrukturalizace má být první volbou, jak odvrátit úpadek. Jak by měly firmy poznat ten správný okamžik, kdy po ní sáhnout?

Preventivní restrukturalizace má sloužit podnikatelům, kteří čelí finančním obtížím. Podle zákona je toto řešení především pro ty podnikatele, u kterých je patrné, že jejich příjem generovaný provozem závodu nebude v budoucnu postačovat na úhradu splatných závazků. Je ale mnohem jednodušší odpovědět, kdy po tomto novém nástroji nesáhnout. Preventivní restrukturalizace není pro podnikatele, kteří už se nachází ve stavu úpadku – v platební neschopnosti.

Už před přijetím zákona ale nic nebránilo podnikatelům domluvit se s věřiteli na odkladu splátek nebo třeba dodavatelském úvěru. Proč by tedy nově měli využívat preventivní restrukturalizaci?

Ano, máte pravdu, domluvit se mohli, ale v našich podmínkách neexistovala žádná norma, která by konzistentním způsobem zaručovala právní ochranu věřitelům, kteří se s podnikatelem dohodnou zpravidla výměnou za nějakou výhodu. Pokud by totiž podnikatel následně vstoupil do insolvenčního řízení, může hrozit, že insolvenční správce bude sjednanou výhodu rozporovat. Stejně tak pokud se podnikatel nedohodne se všemi věřiteli, stále bude vystaven riziku zahájení insolvenčního řízení. Jinými slovy apetit věřitelů ani podnikatelů k takovým dohodám moc velký nebyl.

Apetit věřitelů dohodnout se s dlužníkem na řešení finančních potíží dosud nebyl moc velký. Nový zákon jim dává větší jistoty.

Musí s restrukturalizační dohodou souhlasit všichni věřitelé?

Ne. A v tom je právě ten zásadní rozdíl oproti mimosoudní dohodě s věřiteli. Když bude mít podnikatel desítky věřitelů a třeba se čtyřmi se nebude schopný dohodnout, tak bez preventivní restrukturalizace by mu dohoda s věřiteli nezaručila, že nakonec nebude zahájeno insolvenční řízení. Na jeho zahájení stačí dva věřitelé a splatné pohledávky. Ale v případě preventivní restrukturace, když se podnikatel domluví s vybranými věřiteli třeba na prodloužení splatnosti pohledávek, může jít s restrukturalizačním plánem k soudu. Pokud ten bude přijatý tříčtvrtinovou většinou každé skupiny věřitelů, soud takový restrukturalizační plán schválí a podmínky v něm dohodnuté v podstatě vnutí i věřitelům, kteří s takovým řešením nesouhlasili.