Za pouhých sedm let dokázal Pavol Neruda spolu s Ondřejem Novotným vybudovat v podstatě z ničeho mimořádně úspěšnou organizaci pořádající turnaje bojových sportů. Jak říká, jejich Oktagon patří spolu s americkou UFC a polskou KSW k jediným MMA organizacím na světě, které jsou profitabilní. Z Česka a Slovenska se loni vypravili se svými turnaji na německý trh a letos na podzim je čeká další velká výzva – expanze do Velké Británie. Spolumajitel slovenské společnosti Neruda Production, která vlastnicky stojí za Oktagon MMA, popisuje nejen plány expanze do dalších zemí, ale i jak funguje byznys MMA a jestli spolu s Ondřejem Novotným zvažují, že by společnost prodali.