Politici ve svých veřejných vystoupeních často vzletnými slovy zdůrazňují, jak je kvalitní školství důležité pro to, aby bylo Česko nejen vzdělanou, ale i ekonomicky konkurenceschopnou zemí. Kdykoliv však dojde na lámání chleba, je to právě školství, které si musí od úst odtrhnout ten největší krajíc.

Nejinak je tomu i za současné vlády. Podle návrhu státního rozpočtu na příští rok by mělo mít ministerstvo školství na své výdaje o 11,6 miliardy korun méně než letos. Jak rychle spočítal ekonom a člen poradního orgánu kabinetu NERV Libor Dušek, bude to znamenat snížení reálných výdajů o sedm procent. V době, kdy má ekonomika sice mírně, ale přece jen růst, chce česká vláda snižovat výdaje na to, co by (alespoň podle programového prohlášení) mělo být její prioritou.

Ekonomové už dlouho vědí, že vložit peníze do vzdělání je jedna z investic s nejvyšší návratností. Jenže co si budeme povídat, tahle investice se vrátí až za hodně let, v době, kdy už to většině současných politiků v jejich kariéře příliš nepomůže. Zato takové zdanění tichého vína, to je jiná, to by vám hlasy na jihu Moravy vzalo hned. Tak tedy na zdraví. A na budoucnost, do které se probudíme s pořádnou kocovinou.

Přeji pěkné čtení.