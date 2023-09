Systém ultra nízkoemisních zón v Londýně umožňuje v určených částech města vybírat poplatky od řidičů s nevyhovujícími vozidly. Vyvolává hodně rozpaků a značné pobouření. Do debaty o legálnosti tohoto postupu se nově v létě zapojil i advokát Nick Freeman. Tvrdí, že vyměřený poplatek či pokuta jsou právně napadnutelné vzhledem k absenci cedulí upozorňujících na vstup do nízkoemisní zóny.

Na právníkově kritice by za normálních okolností nebylo nic mimořádného, avšak vzhledem k Freemanově pověsti má vedení města důvod k obavám. Advokát, který si během desítek let své praxe vysloužil od bulvárního tisku přezdívku Mr. Loophole (do češtiny by se přezdívka nejspíše překládala jako pan Klička – pozn. red.), založil svou činnost na využívání nejrůznějších mezer v zákoně. Freeman si svou přezdívku dokonce nechal zaregistrovat jako ochrannou známku a za svou kariéru dokázal pomocí různých právních obezliček dostat z problémů se zákonem řadu známých herců, zpěváků a sportovců. Sám se stal celebritou, tak jako je zároveň i uznávanou autoritou v oblasti britského dopravního práva.

Využívání různých mezer v paragrafech není jen Fre­ema­novou doménou. V historii lze narazit na větší množství příkladů, kdy děravý zákon umožnil obejít zamýšlené regulace a autor právní kličky rychle zbohatl.

Ztroskotání na moři i v daňových předpisech

Vyhýbání se daňovým pravidlům je jedním z nejtypičtějších příkladů, nicméně i tyto poměrně běžné snahy mohou mít velmi specifickou formu. V období napoleonských válek se Velká Británie snažila obejít francouzskou kontinentální blokádu posílením obchodu s britskými koloniemi v Kanadě. Britové tak například odstranili veškeré daňové zatížení obchodu s kanadským dřevem ve snaze nahradit výpadky dovozu této strategické suroviny z baltských krajin.

Britský předpis obsahoval podstatnou mezeru: daňová povinnost se vztahovala pouze na dřevo, které bylo po moři převáženo jako zboží.

Britské snahy v této oblasti byly až příliš úspěšné, takže i po Napoleonově konečné porážce zaplavovalo anglický trh levné zámořské zboží. Ve snaze omezit příval kanadských surovin a znovu obnovit baltské obchodní cesty zrušila britská vláda daňové úlevy pro import ze severoamerické země a zavedla jednotnou vysokou daň na dovoz dřeva do Velké Británie.