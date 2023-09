Žáci a studenti se po prázdninách vrací do lavic. Téměř pětina z nich se bude opět vozit autem přímo před školu. V případě těch ze Středočeského kraje to bude dokonce čtvrtina. Naopak pěšky do školy chodí o něco více než čtvrtina mladých lidí, zejména v Praze, vyplývá z posledního sčítání lidu. Mimo obec svého obvyklého pobytu míří do škol dvě pětiny žáků a studentů. Odkud kam nejčastěji?