Pruh modré barvy táhnoucí se Prahou představuje chladivou úlevu od intenzivní změti horké červené, zářivě oranžové a jasně žluté, které dominují satelitnímu snímku. Modrá označuje řeku Vltavu, která české metropoli poskytla chladivý oddech od spalujících veder, jež město zasáhla v červnu 2022, zatímco zelené skvrny symbolizují parky a další travnaté plochy, jež Praze rovněž ulevily od vysokých teplot. Snímek tepelné mapy z Mezinárodní vesmírné stanice výstižně ilustruje, jak obrov­skou roli hrají v boji s vysokými teplotami vodní plochy a městská zeleň. Zároveň je varováním.

Jestli se města po celém světě nezačnou okamžitě připravovat na horkou budoucnost, budou se rudé a oranžové skvrny na tepelných mapách rozšiřovat stále dál. Nejenže by to světovou ekonomiku připravilo o stovky miliard dolarů, ale stálo by to i desítky tisíc životů. Receptů, jak se na horkou budoucnost adaptovat, máme přitom spoustu.

Pekelný život v tepelných ostrovech

Jisté je jedno, vysoké teploty budou města po celém světě sužovat stále víc. Do roku 2050 by mělo mít více než 970 měst průměrnou letní teplotu 35 °C – což je téměř trojnásobek oproti 354 městům, která ji mají již nyní. Počet obyvatel měst vystavených těmto vedrům se zvýší ještě větší měrou – o 800 procent a v polovině století dosáhne 1,6 miliardy. Může za to fakt, že do měst se stěhuje čím dál víc lidí. Stačí se podívat do Spojených států – zatímco v roce 1950 tam ve městech žilo 64 procent obyvatel, nyní je to již 83 procent, a do roku 2050 to má být dokonce 89 procent obyvatel. Na celém světě by pak v polovině století mělo ve městech žít 68 procent populace (nyní je to zhruba 55 procent).

Právě města jsou přitom zvyšujícími se teplotami postižena daleko hůř než venkovské oblasti. Podle americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) je ve městech přes den v průměru o jeden až sedm stupňů tepleji než na venkově a v noci o dva až pět stupňů více. A to není nic ve srovnání s rozdíly uvnitř samotných měst. Hustá městská zástavba a zpevněné povrchy teplo pohlcují a vytvářejí takzvané tepelné ostrovy, kde je teplota často výrazně vyšší než v jejich okolí. Jak doložili vědci, v různých částech téhož města tak mohou být teplotní rozdíly až 20 stupňů Celsia.

Tyto tepelné ostrovy, jev poprvé zdokumentovaný v 19. století amatérským meteorologem v Londýně, se vyskytují v oblastech s vysokou koncentrací betonových budov, asfaltových povrchů a nedostatkem zeleně. Jen pro přiblížení – asfalt se podle agentury Reuters při teplotě vzduchu 38 °C během dne rozpálí zhruba na 65 °C, zatímco trávník jen na 40 °C (záleží na množství vody v půdě i délce trávy).

Jednoduchou obranou proti vedru je dostatek zeleně. Vzrostlé stromy s hustou korunou vytvářejí stín, kterým proniká zhruba jen 10 až 30 procent slunečního záření. Foto: Shutterstock

Teplotní rozdíly mezi těmito ostrovy a jejich okolím se přitom nejvíc projevují poté, co intenzita slunečního záření slábne. Zatímco oblasti plné vodních ploch, stromů a trávy rychle chladnou, betonové a vyasfaltované plochy „hřejí“ dál. Obyvatelé některých městských oblastí tak nenaleznou úlevu od tepla ani po západu slunce.