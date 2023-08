Rok a půl se Daniel Hejl a Hubert Palán živili nudlemi a jiným levným jídlem, žili z úspor a od rána do večera se snažili vymyslet a vytvořit softwarový nástroj, který by pomohl produktovým manažerům a zjednodušil jim práci. Verzí tohoto nástroje nakonec vytvořili šestnáct, než se rozhodli, že s jednou z nich se pokusí uspět na trhu. Povedlo se jim to nadmíru. Dnes je jejich společnost Productboard nejhodnotnější český start‑up a spolu s Rohlíkem patří mezi dva tuzemské jednorožce, tedy mladé technologické firmy ohodnocené na více než miliardu dolarů.

Daniel Hejl, který ve firmě působí jako CTO, tedy technický ředitel, se s tím ale rozhodně nehodlá spokojit. „Máme sice tisíce zákazníků, ale potenciál je daleko větší,“ říká. Podle vlastních propočtů ostatně obsluhují pouhá dvě procenta potenciálních zákazníků. I na Productboard nicméně dopadá ekonomické ochlazení. „Pořád platí, že rosteme. Z tohoto pohledu jsme na tom ještě relativně dobře, ale určitě je to těžší než před dvěma lety,“ říká Hejl.

Zkusil byste na začátek jednoduše vysvětlit, co Productboard vlastně dělá?

Pomáháme firmám, typicky společnostem stavějícím softwarové produkty, vyznat se ve svých zákaznících. Ti jim sdělují, jaké jsou jejich potřeby, jak by firmy mohly svůj produkt zlepšit, a to různými komunikačními kanály, třeba přes obchodní oddělení nebo přes zákaznickou podporu. Jenže pokud má firma tisíce, desítky tisíc nebo stovky tisíc zákazníků, tak je to spousta dat, spousta informací, často v nějaké textové formě nebo jinak nestrukturované podobě. Pro firmy může být dost složité se tím probrat a uvědomit si, co jsou hlavní věci, které zákazníci potřebují. My jsme vytvořili aplikaci, která jim pomáhá veškerou zákaznickou zpětnou vazbu dostat na jedno místo a najít v ní vzorce oněch potřeb. Na jejich základě pak mohou udělat správné rozhodnutí, jak svůj produkt dál rozvíjet.

Jak jste se k produktovému managementu dostal? Původem jste vývojář.

Přesně tak. Souvisí to jednoduše. Přišlo mi vždycky zajímavé, že jako vývojáři jsme se snažili být co nejrychlejší a nejefektivnější. Často jsme pracovali deset až čtrnáct hodin denně, abychom nakonec po tomhle veškerém úsilí nezřídka zjistili, že to, co jsme vytvořili, nikdo nevyužívá. Důvod byl jednoduchý. Na začátku jsme dostali špatné zadání, které nebylo postavené na datech, ale na emocionálním rozhodnutí. Tehdy mě začal produktový management fascinovat, protože tahle disciplína přemýšlí nad tím, co vlastně zákazník potřebuje, a snaží se zamezit tomu, aby firmy investovaly do funkcionalit, které pak nikdo nevyužije. Tehdy jsem se potkal s Hubertem Palánem, spoluzakladatelem Productboardu, který v té době ještě vedl produktový management ve společnosti GoodData.

Zpočátku jsme byli naivní. Mysleli jsme, že za tři měsíce postavíme produkt, získáme investice a začneme svůj software prodávat.

Dnes už jste velká společnost a jeden ze dvou českých dolarových jednorožců, tedy firem s hodnotou přesahující miliardu dolarů. Jak těžké byly začátky Productboardu?

Na počátku jsme byli trochu naivní. Mysleli jsme si, že za tři měsíce postavíme produkt, získáme od investorů peníze a začneme náš software prodávat. Záhy nám ale bylo jasné, že tohle není ta správná cesta. Že potřebujeme nejdřív zjistit, kde je hlavní bolest produktového managementu. Takže jsme strávili asi rok a půl tím, že jsme se bavili s šéfy různých společností, od malinkatých start‑upů až po veřejně obchodované firmy. Zkoušeli jsme s nimi třeba takzvaný role playing, kdy jsme hráli, že jsme nový člen týmu, a chtěli jsme po nich, ať nám vysvětlí, jaké nástroje ve firmě používají. Snažili jsme se pochopit, jaké procesy jim ve společnosti fungují a co je nejvíc trápí. A z těch všech problémů jsme se pokoušeli identifikovat ty, které bychom mohli vyřešit nějakým softwarovým nástrojem. Postupně jsme vytvořili celkem šestnáct verzí prototypu tohoto softwaru.

Nudle a úspory

Rok a půl vývoje, to je docela dlouhá doba. Z čeho jste žili?

Já jsem chvilku ještě měl vedlejší činnost, ale pak jsem do toho skočil naplno. Měli jsme nějaké naspořené peníze, které jsme časem utráceli a žili jsme klasický startupový život. Jedli jsme nudle a jiná levná jídla, snažili jsme se omezit svoje měsíční náklady na minimum, abychom měli co nejvíce času na práci, a já jsem bydlel u Huberta v bytě, ze kterého se na nějaký čas dokonce vystěhoval se svou ženou.

Jak se to najednou po těch osmnácti měsících zlomilo?

Když jsme si řekli, že už jsme pochopili trh, tak jsme z jednoho z těch šestnácti prototypů začali stavět reálný produkt a testovali jsme, jestli skutečně řeší potřebu zákazníků v reálném světě. No a v jednu chvíli nám ti zákazníci začali psát, že je to super a kde za to mohou platit. My jsme přitom možnost placení tehdy vůbec neměli implementovanou. Takže došlo k docela srandovní situaci, kdy nám produktoví manažeři těch firem psali dvoustránkové e‑maily, kde nám popsali a analyzovali, kolik by za náš produkt vlastně měli zaplatit. Přičemž ta cena, kterou řekli, pro nás byla překvapivě vysoká. Ještě legračnější byla ale jiná věc. Měli jsme zkušební verzi programu na patnáct dní, a když ji zákazníci chtěli využívat dál, měli nám zaplatit. My jsme ale strašně dlouhou dobu, určitě více než rok, neměli zavedené po těch patnácti dnech žádné omezení. Kdo nezaplatil, mohl klidně náš produkt využívat dál. Prostě nám tehdy přišlo, že mnohem důležitější je vylepšovat náš software než trávit čas tím, že budeme implementovat nějaké omezení. Spousta firem si to ale evidentně neuvědomila a prostě nám po těch dvou týdnech zaplatila.