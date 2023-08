Hotelový byznys prochází po pandemii covidu přerodem. „Krize vedou k větší konsolidaci, což už se děje v Americe. V Evropě také v budoucnu nebude tolik malých operátorů hotelů,“ říká Richard Valtr, zakladatel a spolumajitel firmy Mews, která dodává do tisíců ubytovacích zařízení po celém světě software pro správu personálu, rezervací ubytování nebo plateb. Start‑up, jehož hodnota se po posledním investičním kole přiblížila „jednorožčí“ miliardě dolarů, se proto přeorientoval z menších hotelů na řetězce. Ty chce vystudovaný filozof Valtr přitáhnout i do svého nového projektu. Pro lidi z ulice buduje hotelové školy. V rozhovoru také mluví o tom, co mu vadí na kultu osobnosti ve firmách, jak Američané vnímají Evropu nebo co mu dalo studium filozofie do světa byznysu.

V několika rozhovorech jste v minulosti uvedl, že nemáte rád systém, kdy je firma postavená na kultu osobnosti majitele nebo zakladatele. Proč?

Zajímám se o neurologii. Stres je super věc, když je požár a potřebuju, aby ho lidé uhasili. Pak je potřeba, aby byli trochu pod stresem a začali hasit. Tento stav je ale pro lidi dlouhodobě hrozně těžký. Pod stresem nedokážou dobře přemýšlet a dělají zkratkovitá rozhodnutí. Sice lépe plní pokyny, ale nedodají do řešení problému přidanou hodnotu, nejsou tak kreativní. Myslím si, že ty nejlepší a nejzdravější firmy dávají prostor pro kreativitu.

Největší firmy světa podle tržní hodnoty jako Apple, Tesla nebo Meta ale stojí nebo stály právě na výrazných, i když také nestabilních a extrémně náročných osobnostech.

Jsou ale výjimečné v tom, že kolem sebe dokázaly vytvořit manažerský tým složený z velkých pohodářů, kteří dokážou zbytek firmy nebo její části od extrémního stresu trochu odklonit. Příkladem je třeba exekutivní tým ve SpaceX Elona Muska. Také Steve Jobs postavil super management. Současný ředitel Tim Cook i další lidé z vedení Applu byli jeho absolutním opakem. Za něj ve vedení nebyli takoví nerváci. V kultu osobnosti firma může skvěle fungovat, pokud panuje rovnováha mezi stresem a klidem.

TĚŽKÝ, ALE MOTIVUJÍCÍ NEW YORK

Do Prahy jste přiletěl z New Yorku, kde bydlíte už čtyři roky. Jak se vám tam žije, když to srovnáte třeba s Prahou?

V Praze se krásně žije a tvoří, kdežto New York je fakt těžký, ale zase tam jsou hrozně zajímaví lidé. Když jdete do restaurace, najdete tam nejlepší podniky na světě. Když jdete na koncert, neustále tam vystupují nejlepší hudebníci. Život v tomto prostředí víc stresuje, protože se člověk neustále porovnává, ale je také inspirativní a motivující. Je to právě věc rovnováhy stresu a kreativity.

Pod stresem lidé nedokážou dobře přemýšlet a dělají zkratkovitá rozhodnutí. Lépe plní pokyny, ale nedodají řešení.

V médiích se často píše, že americká společnost je silně rozdělená. Jak to vnímáte po letech v USA? Sílí ta roztříštěnost?

Ne. Pořád sedím v letadle a hodně cestuju po Spojených státech a mám pocit, že jsem nikdy nepotkal úplně vyhraněného demokrata nebo republikána. Určitě existují, ale nebude jich mnoho. Američané vnímají politiku s mnoha různými nuancemi. Spousta pravičáků nemá problém s homosexuály nebo s potraty, naopak spousta lidí s levicovějším smýšlením je proti hnutí woke (angl. „probuzený“, zastává se práv etnických, sexuálních a jiných menšin – pozn. red.).

Zrovna téma potratů teď evidentně americkou společnost hodně rozděluje.

Rozděluje, ale i v tom je mnoho nuancí. Ve většině evropských zemí jsou docela přísná pravidla, do kterého týdne může jít žena na potrat, a moc to nerozporujeme. Válka, která se kolem potratů rozjela v Americe, je kolem absolutních hodnot, ale většina lidí věří na různé varianty v rámci širokého spektra možností. Nepřijde mi, že je v tom americká společnost příliš odlišná od evropské.

Jak v USA lidé vnímají Evropu?

Amerika by chtěla dynamičtější Evropu. Berou nás, že jsme něco jako moudří starci, kteří už nemají moc elánu, rádi s Evropany a v Evropě tráví čas, ale pak přijedou domů, kde udělají opravdovou práci. Vnímají, že evropské nápady a ideály jsou sice pěkné, ale spíš patetické, a Evropa ztrácí. Pro Američany je nejdůležitější růst – ekonomický, ale i osobní. Člověk se někde narodí a pak je na něm, co se sebou udělá a kam se vyšvihne.

Žijete v New Yorku, v Severní Americe jste nedávno udělali akvizici a rozšiřujete se tu. Přesunete tam i centrálu firmy?

Na centrálu si moc nehrajeme. Mews je sice pořád hlavně česká firma, ale také chci, aby byla světová a zároveň aby působila tak, že jsme zákazníkům blízko, a ne že je někde centrála, kde se všechno rozhoduje. Takže naše francouzská pobočka je především francouzská firma, švédská pobočka je zase švédská firma a v Americe jsme „America first“.

STÁT SE SYNONYMEM OBORU

Jak teď vypadá vlastnická struktura Mewsu? Jaký podíl máte vy a váš kolega Matthijs Welle?

Já jsem největší vlastník, po mně je Matt a pak jsme rozdali akcie zaměstnancům, kteří po nejnovějším investičním kole vlastní asi 23 procent firmy. Spolu s nimi máme většinu. Minoritní podíly má spousta různých investorů, nově Kinnevik a Goldman Sachs. Tento systém bychom si chtěli držet co nejdéle, v tom máme dohodu s našimi investory. Chceme navyšovat podíl pro zaměstnance, a proto musíme růst rychleji než ostatní firmy, aby byl náš vztah s investory vyvážený. Chci, abychom každým rokem dokázali růst aspoň o 70 procent. Věřím, že dokážeme firmu v tomto tempu táhnout ještě minimálně pět let.