Dvě národní kosmické agentury, NASA a CMSEO, se koncem desetiletí utkají o Měsíc. Nepůjde o nic menšího, než jestli na něm dřív přistane posádka americká, nebo čínská. O nových závodech, jejichž kolbištěm je vesmír, mluví ředitel NASA William Nelson zcela otevřeně. Pro web Politico uvedl, že o výsledku rozhodnou příští dva roky. Soupeření s asijským protivníkem dává významný politicko‑mocenský rozměr.

Američané se na Měsíc „jen“ chtějí vrátit po více než 50 letech. Tehdy dostali na povrch zemského satelitu šest kosmických plavidel s lidskou posádkou. Rádi by znovu ukázali, že to s vesmírnými expedicemi po sluneční soustavě myslí vážně. Situaci však komplikuje dubnové selhání rakety Starship při zkušebním letu, protože se službami soukromé společnosti Elona Muska státní program najisto počítal. Termín přistání stanovený zatím na rok 2025 se tak vzdaluje.

To vrací do hry o prvenství Peking, který tvrdí, že chce své lidi na Měsíc dostat před rokem 2030.

V prvních vesmírných závodech v 60. letech minulého století Američané porazili tehdejší Sovětský svaz. V létě 1969 na povrchu Měsíce úspěšně přistála raketa Apollo 11 a Neil Armstrong s Edwinem Aldrinem odtud pořídili první záběry, doplněné legendárním Armstrongovým výrokem o malém kroku pro člověka, ale velkém pro lidstvo. Do roku 1972 pak zanechalo stopy v měsíčním prachu celkem deset amerických astronautů.

Sovětský lunární program byl pro konstrukční a finanční potíže zastaven. Při pokusných startech postupně explodovaly všechny čtyři měsíční rakety. Nakonec se Sovětům nepodařilo s menším modelem Měsíc ani obletět.

Po autodestrukci zbyly otazníky

Americký návrat na Měsíc se měl původně odehrát v prosinci 2025 prostřednictvím mise Artemis 3. Astronauti by odstartovali ze Země v kosmické lodi Orion, umístěné na špici „státní“ rakety SLS. Tu NASA již v bezpilotním režimu odzkoušela. Na oběžné dráze kolem Měsíce by přesedli do lodi Starship od Muskovy firmy SpaceX, která by tam doletěla v automatickém režimu. Sehrála by roli padesát metrů vysokého dvoumístného lunárního landeru, výsadkového modulu. V něm by dva astronauti u jižního měsíčního pólu přistáli, po několika dnech vědeckých experimentů s ním odstartovali, opět přestoupili na Orion a zamířili zpět k Zemi.

NASA připustila, že v rámci mise Artemis 3 vysadí člověka na Měsíci nikoliv koncem roku 2025, ale teprve po roce 2028.

Jenže Starship letos v dubnu při prvním testovacím letu vinou výpadku několika motorů prvního stupně ztratila stabilitu, začala rotovat a autodestrukční systém ji ve vzduchu nad mořem musel zničit, aby nevybuchla po pádu na obydlené území.

Nešlo o maličkost, protože celý komplex – Starship a první stupeň Super Heavy – s natankovanými nádržemi váží skoro pět tisíc tun. Navíc plameny motorů při startu poškodily rampu, která se musí opravit.

Musk a jeho konstruktéři operují tím, že při dubnovém testu získali velké množství informací, které umožní rychle napravit technické potíže. Tak jednoduché to však není, Federální letecký úřad prověřuje například i důvod, proč autodestrukční systém reagoval se zpožděním. Tradičně opatrná NASA, která utrácí veřejné peníze (asi 20 miliard dolarů ročně) a je pod bedlivým dozorem veřejnosti, proto znejistěla.

„Obtíže, které společnost SpaceX měla, jsou podle mého názoru znepokojivé. Můžeme přemýšlet o skluzu zřejmě na rok 2026,“ prohlásil Jim Free, jenž má na ředitelství NASA na starosti vývoj nových průzkumných systémů. A hned přidal, že na základě uzavřené smlouvy veškeré dodatečné výdaje spojené se zpožděním či změnou letového designu platí kontraktor, tedy SpaceX, a nikoliv vesmírná agentura. Raketa Starship podle něj musí hlavně začít znovu létat, a dokud se to nestane, je na jakékoliv závěry a stanovování termínů příliš brzo.