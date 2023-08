Od 1. srpna uloží zákon o ochraně oznamovatelů firmám nad 250 zaměstnanců povinnost zřídit vnitřní kanál pro oznamování závadného jednání. Od prosince to budou muset udělat firmy nad 50 zaměstnanců, obce nad 10 tisíc obyvatel a veřejní zadavatelé. Zákon nepracuje s anonymními oznámeními, to ale neznamená, že by je zakazoval nebo že by je firmy neměly přijímat – právě naopak.

Anonymní oznámení je výhodnější pro oznamovatele. Před zlými pohledy a pomluvami kolegů ho žádný zákon neochrání. Pokud má možnost být anonymní, obrátí se spíše na samotnou firmu než na instituce jako ministerstvo spravedlnosti nebo inspekci. Je proto v zájmu firem, aby zaměstnancům tuto snadnou a bezpečnou cestu nabídly. A to je první z důvodů, proč je výhodnější i pro ně.