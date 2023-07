Vyřídit bankovní úvěr k rozjezdu podnikání stále ještě trvá věky a je s tím spojeno hodně papírování. Malým firmám chtějí proces usnadnit start‑upy. Mezi nimi Flowpay, který díky napojení na pokladní systémy, e‑commerce prostředí, účetní software a další datové platformy dokáže posoudit výhled daného byznysu a klientovi nabídnout úvěr na míru. Firma se probojovala mezi dvanáctku finalistů soutěže Vodafone Nápad roku, která se letos koná již pošestnácté.

Zakladatel a šéf William Jalloul říká, že samotné poskytování provozního financování malým a středním firmám s využitím alternativních dat bere pouze jako první krok. „Těsná vazba s koncovými zákazníky nám pomáhá při vývoji, díky ní rychle víme, co nefunguje nebo co je třeba vylepšovat. Chceme expandovat po celé Evropě a to už bychom těžko ufinancovali, kdybychom měli všem zákazníkům půjčovat přímo my,“ říká.

Technologii Flowpay plánuje poskytovat bankám a dalším úvěrovým institucím, pro něž je takové financování zajímavé. Pomůže jim lépe pochopit byznys klientů a přesněji vyhodnotit jejich bonitu. Flowpay dokáže díky hloubkové analýze účetních, prodejních, skladových a dalších dat či finančních transakcí na bankovních účtech predikovat budoucnost podniku a jeho tržby.

Zatímco dříve se zaměřoval na restaurace, obchody a e‑commerce, dnes už umí posoudit takřka jakýkoliv byznys. „Jsme technologická, nikoliv úvěrová společnost. A vedle půjčování peněz budeme poskytovat naši technologii jako službu, říkáme tomu risk jako služba, tedy RaaS,“ říká Jalloul.