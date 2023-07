Je to malá nenápadná budova uprostřed průmyslové zóny v Kralupech nad Vltavou. Ukrývá však unikátní recyklační linku, kam se už za pár let budou po desítkách tun vozit vysloužilé solární panely z celého Česka. Zařízení, které „produkuje“ materiály k dalšímu využití, je zatím v testovacím provozu, jehož součástí je i povolovací řízení před orgány státní správy. Pracovníci na vzorcích panelů ladí optimální provoz a zkoušejí, co všechno nová linka zvládne.

Panelů na konci životnosti určených k recyklaci zatím v Česku moc není, kvůli rozvoji fotovoltaiky však bude takového odpadu postupně přibývat. Výrobci panelů obvykle zmiňují běžnou životnost kolem 25 let, panely mohou ale vyrábět mnohem déle.

„Přesně nevíme, kdy panelům začne docházet účinnost a přijdou na konec životnosti, kdy se ve větší míře začnou odevzdávat ke zpětnému odběru a bude je nutné recyklovat. Jestli to bude za tři roky, nebo za pět let. Ale jsme si jisti, že ta doba přijde. Jsme v komfortní pozici a budeme na to připraveni,“ říká Vojtěch Musil, jednatel společnosti Dekonta IC, která zařízení provozuje.

Pro představu: linka v Kralupech dokáže podle Musila v maximálním vytížení zpracovat dva tisíce tun vysloužilých panelů ročně. V roce 2021, za kdy jsou dostupná poslední úplná data, se ke zpětnému zpracování vrátilo 334 tun. Z velké části šlo však o panely, které zničilo tornádo na Hodonínsku. V předchozích letech se zpětný odběr pohyboval v desítkách tun ročně.

Hmotnost panelů, které byly v roce 2021 uvedeny na český trh, ovšem překročila osm tisíc tun. A to je pouze začátek aktuálního vzestupu. Celkem bylo v Česku instalováno přes 200 tisíc tun panelů, převážná většina během solárního boomu v letech 2009 a 2010.