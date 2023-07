Na každého Čecha ročně připadne mezi 10 a 15 kilogramy textilního odpadu. Téměř pětina z této masy podle loňského průzkumu agentury STEM stále ještě končí na skládkách nebo ve spalovnách. Část by přitom mohli dál používat třeba sociálně slabí občané nebo bezdomovci. V souladu s trendy, jakými jsou udržitelnost a cirkulární ekonomika, se neziskový sektor a firmy spojují, aby podpořily sběr a novou distribuci oblečení. Právě textilní průmysl je totiž zodpovědný zhruba za 10 procent světové produkce oxidu uhličitého, což je víc, než vyprodukuje mezinárodní letecká a námořní přeprava dohromady.

Loni v létě založil Klub svobodných matek Oděvní banku. Projekt inspirovaný již roky fungující potravinovou bankou si rychle získal přízeň drobných dárců, byznysu i státních úřadů. Podporují ho značky jako Columbia, Husky či Zásilkovna. Hlavním partnerem je Japan Tobacco International. Sbírky oděvů mezi sebou pořádají zaměstnanci ministerstev i Úřadu vlády. Jen za první pololetí letošního roku banka rozdala potřebným, zejména rodičům samoživitelům a seniorům, přes 20 tun odloženého zboží. „Celkově to bylo přes pět tisíc krizových balíčků,“ popisuje manažerka provozu Oděvní banky Veronika Kyptová.

Za obecným názvem oděvní banka většina lidí patrně vidí velký sklad, kde se třídí velké množství ošacení. To je ale jen částečný obrázek. Ta česká nemá žádné skladiště za městem, hlavní štáb sídlí v pražské čtvrti Troja v těsném sousedství zoologické zahrady. V přízemí nově opravené secesní vily její pracovníci přijímají oblečení od dárců i stálých dodavatelů, mezi něž patří například provozovatel oranžových kontejnerů na použitý textil Potex, ale také výrobci a prodejci oblečení. Třídí je, vytvářejí balíčky a předávají je zájemcům.

Firmy dodávají do banky oblečení, z jejich řad pocházejí dobrovolníci, kteří pomáhají s jeho tříděním a distribucí.

Při příchodu do Oděvní banky má návštěvník pocit, jako by zavítal do klasického obchodu s oblečením. Při návštěvě Ekonomu tu většina oděvů, které se třídily, byla zcela nová, ještě opatřená obchodními visačkami. Pouze vedle recepce stál stojan s obnošenými kabáty. „Dostali jsme teď před několika dny kamion ze zrušené distribuce jedné prodejní sítě,“ vysvětluje Kyptová. Běžně se do trojské vily dostává nové i použité oblečení. Pro obojí má banka odbyt. Jen si potrpí na to, aby nebylo roztrhané nebo špinavé a nesnižovalo tak ještě víc so­ciální status jejích klientů.