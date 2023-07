Koronavirová pandemie zasáhla i byznys únikových her. Zatímco před ní mezinárodní srovnání deklarovala, že je v Česku v provozu přes 300 únikovek, po pandemii jejich počet klesl podle serveru Escapemania.cz na 226. I tak Česko a zejména Praha patří k místům s nejširší nabídkou. Co do počtu dostupných her předčí i tradiční evropská herní města, jako je Londýn, a vyrovná se i některým čínským metropolím.

Hry od českých tvůrců se prosazují i v mezinárodních žebříčcích a hodnoceních. Mezi dvacítkou globálně nejlepších her figurují stabilně zejména tituly od centra The Chamber. S tržbami ve výši devíti milionů korun ročně je podle dostupných informací (ne všechny společnosti v této branži své hospodářské výsledky zveřejňují) i nejvýdělečnějším herním centrem v Česku.

The Chamber své hry postavilo na strachu, tajemnu a vizuálně propracovaném prostředí. „Hráč vnímá hru jako film, ve kterém figuruje jako dobrodruh ve stylu Indiany Jonese,“ popisuje filozofii The Chamber jeho generální ředitel Tomáš Kučva.

Hry od českých tvůrců si lidé mohou zahrát i za hranicemi. The Chamber prodali hry do Francie, Německa, Španělska i Kuvajtu.

Únikovky od tohoto herního centra zavedou účastníky třeba do strašidelného domu nebo do márnice. Vyvrcholením je například to, že jednoho z hráčů musí ostatní zavřít do mrazicího boxu na mrtvoly, aby našel indicii nutnou pro dokončení hry. Ve hře Dům duchů II – Poltergeist má centrum dokonce živého herce, jehož hlavním úkolem je hráče strašit a děsit a ztížit jim tak luštění úkolů a hledání cesty ven.

I z pohledu ceny patří hry od The Chamber k tomu nejdražšímu, co se na tuzemském trhu nabízí. U Poltergeista cena šplhá ke 2500 korunám za hru, což je na české podmínky jednoznačně nadstandard. Většina her se prodává v rozmezí mezi tisícem a dvěma tisíci korunami. Ty starší si lidé mohou zahrát i za cenu kolem 800 korun.

Podle Kučvy za vyšší cenovkou stojí vysoké pořizovací náklady. Postavení Poltergeista vyšlo na čtyři miliony korun. Náklady na hru zvyšuje zapojení herce. Místo jednoho game mastera, který hráče provází hrou, se tak o ně starají hned dva lidé. Vyšší cenovka ale hráče neodrazuje. Jen Poltergeist se v Praze hraje až sedmkrát denně. A stejnou frekvenci mají i další čtyři hry pražského centra. V době naší návštěvy byly prakticky všechny termíny rezervované.

Za hranice

Vedle Prahy provozuje The Chamber únikové hry také v Ostravě. Cenovou politiku má ovšem v moravskoslezské metropoli nastavenou jinak než v Praze. Nejdražší hru v Ostravě nabízí za necelých 1700 korun. K expanzi do dalších českých měst je Kučva skeptický. Ostatně The Chamber se už v minulosti pokoušel postavit hru v Liberci. Po čase se ale z tohoto města stáhl.