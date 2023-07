V době, kdy si světová média poprvé všimla nastupujícího fenoménu únikových her, existovalo jen několik stovek míst, kde se nový druh aktivní zábavy nabízel – většinou v metropolích jako Londýn, Peking nebo Šanghaj. Nyní je po celém světě rozeseto kolem čtrnácti tisíc únikových místností, z nichž se hráči musí dostat ven pomocí důvtipu a znalostí. Mohou si vybírat z her pro děti i dospělé, mnohdy strašidelných. Vyvinul se z nich solidní byznys – nejúspěšnější provozovatelé generují příjmy v přepočtu kolem 1,5 milionu korun měsíčně.

Lidé platí za to, že se na hodinu či dvě ocitnou například v upíří hrobce, žaláři, domě plném duchů, v márnici nebo na kosmické lodi. Jedna z her v pražském Karlíně přenese hráče do prostředí počítačové hry Mafia, na trhu jsou také hry inspirované Harrym Potterem. Hlavní myšlenkou nejpropracovanějších z nich už není jen vyluštit logické šifry, otevřít zámky a uniknout z místnosti. Nabízejí hráčům možnost stát se hlavními protagonisty ve svém vlastním filmu. Nutí je vystoupit z komfortní zóny často tím, že navodí atmosféru strachu či úzkosti, v níž se snižuje schopnost jasně a logicky myslet. Podle tvůrců i hráčů to přispívá k autenticitě zážitku. Vedle indoor únikovek začaly vznikat také venkovní hry, které hráče provedou po zajímavých či skrytých místech.

Únikovky lákají i rozptylují turistický ruch

Na nový fenomén zareagoval cestovní ruch. Po světě se pohybují celé hráčské skupiny. „Rozšiřuje to portfolia služeb. Tyto skryté příběhy a zážitkové aktivity můžete provozovat i ve městech a na místech bez přirozené atraktivity, kde nejsou skály, není tam hrad,“ upozorňuje generální ředitel společnosti KREIA group a specialista na rozvoj regionů a cestovní ruch Ondřej Špaček.

Nedávno venkovní šifrovací hru nabídl například Frýdek‑Místek. Hráči se díky ní mohou seznámit s historií zaniklých textilek. S námětem přišlo tamní turistické informační centrum, realizaci si objednalo od soukromé společnosti Zábavná města, která už několik let podobné hry provozuje v Olomouci a v Ostravě. „Textilní průmysl ovlivnil nejen místní architekturu, ale i celkově život ve městě. I když už tu není, bylo by škoda si místa spjatá s výrobou textilií a oděvů nepřipomínat. Proto vytváříme produkty spojené s textilkami ve městě a šifrovací hra náš produkt krásně doplňuje,“ vysvětluje Markéta Švrčková z TIC.

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež tento model vidí jako ideální: „Město musí vyjít z toho, co samo nabízí, protáhnout to do větší informační báze. Je to v podstatě společný byznys města a podnikatelů.“

Únikové hry rozšiřují portfolio služeb a atraktivitu měst. Lákají turisty i do míst, která nemají přirozenou atraktivitu v podobě skály, hory či hradu.

Únikové hry mají několik rovin. Nabízejí zábavu návštěvníkům i místním a v širším kontextu mohou ulevit turisticky nejexponovanějším místům. Takto se podařilo venkovní únikovku využít například v Českém Krumlově. „Zavedla nás do míst, kam bych se jako běžný turista nedostal. Nikdy by mě nenapadlo zajít do slepých uliček, pod mosty. Nabídl se mi naprosto neotřelý a fantastický výhled na různé scenérie města a byli jsme tam povětšinou sami,“ popisuje Špaček.