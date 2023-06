Lidé potřebují nemovitosti tisíce let a čím nás na planetě bude víc, tím víc jich budeme potřebovat. A když se podíváte na dlouhodobou křivku vývoje cen nemovitostí, nejen v Česku, ale v celém světě, tak jde stabilně směrem vzhůru, jen s občasnými poklesy,“ vysvětluje Pavel Doležal, proč jsou právě nemovitosti pro něj investicí číslo jedna.

Někdejší majitel investiční společnosti Avant, největšího tuzemského správce fondů kvalifikovaných investorů, svůj majoritní podíl před dvěma lety prodal a nyní ve společnosti působí jako předseda dozorčí rady. Peníze, které utržil za prodej, nyní investuje ve čtyřech fondech Avantu. Jak říká, vedle nemovitostí sází i na byznys se zajištěnými půjčkami. „Úvěry, nejlépe ty zajištěné nemovitostmi, jsou podle mě v současnosti ideální byznys,“ říká Doležal.

Nelitujete toho, že jste Avant prodal?

Rozhodně ne, v daný okamžik to bylo nejlepší možné rozhodnutí. Posunul jsem se do jiné životní fáze, pomohlo mi to i v získání určitého odstupu a nadhledu. To nejdůležitější na tom prodeji nebylo, že jsem za něj dostal peníze, já jsem především získal čas, který jsem dřív vůbec neměl. Vždyť já tam makal od nevidím do nevidím.

Co jste udělal s penězi, které jste za prodej Avantu utržil?

Rozdělil jsem je do čtyř fondů, které Avant spravuje.

A jak se vám osobně investování daří?

Dobře, protože jsem ten svůj investiční byznys hodně postavil na systému půjček. Úvěry, nejlépe ty zajištěné nemovitostmi, jsou podle mě v současnosti ideální byznys. Půjčovat peníze je dnes lepší než se vrhat do vlastního podnikání. Kdybyste se dnes chtěl třeba pustit do developmentu bytů, tak je to obrovské riziko. Stavební náklady jsou vysoko, byty se neprodávají a banky vám na to půjčí dvakrát dráž než dříve. Pak zkuste podnikat. Je zřejmé, že to dnes zvládnou jen ti nejlepší, nejzkušenější a nejpracovitější. Aktuální vysoké úroky k tomu však vůbec nemotivují. Nejlepší je buď dát peníze do banky, nebo je někomu půjčit. V podstatě z toho pak máte krásný pasivní příjem. Stejně uvažují i banky, které raději dají přes noc peníze do ČNB za výborný úrok a bez rizika, než aby je půjčily za trochu vyšší úrok, ale výrazně vyšší riziko podnikatelům. Je to pochopitelné, ale v ČNB je strašně moc peněz, které pak chybí v ekonomice.

Investoři jsou méně motivovaní dát peníze do fondů či dluhopisů, když mohou uložit peníze v bankách za velice slušný úrok.

Takže vidíte menší investiční apetit investorů?

Určitě. Investoři jsou mnohem méně motivovaní dát peníze do fondů nebo třeba dluhopisů, když máte konkurenci v bankách, do nichž uložíte peníze za velice slušný úrok. A bezrizikově, protože máte státní garanci pojištění vkladů. Dokud budou úrokové sazby ČNB takhle vysoko, tak chuť investovat bude logicky menší. Dříve byl rozdíl ve výnosu mezi účtem v bance a fondem více než pět procentních bodů, nyní jsou to body dva. Zeptejte se investičních poradců, jak se jim daří. Trh úplně zamrzl, hůř už jsou na tom asi jen realitní makléři.