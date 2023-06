Když si chtěl malíř Salvador Dalí promyslet nápad na obraz, záměrně prý podřimoval, zatímco v ruce svíral svazek klíčů nad kovovou deskou. Při usínání se svaly na jeho rukou uvolňovaly, a když pak klíče konečně vyklouzly a s hlasitým zařinčením spadly na desku, Dalí se probudil a dokázal si před očima udržet obraz ze svého snu. Thomas Edison používal podobnou techniku, když se snažil ve spánku přijít na to, jak vylepšit své vynálezy, jen namísto klíčů držel kovové kuličky.

Zní to sice poněkud excentricky, jenže jak dokládá výzkum vědců z pařížského Ústavu pro výzkum mozku a míchy, Dalího a Edisonovo počínání skutečně mohlo fungovat. Ukazuje se, že prvních zhruba deset minut spánku, známých jako fáze N1, je živnou půdou pro tvůrčí nápady. Vědci to zjistili při jednom experimentu, při němž nechali lidi krátce si zdřímnout poté, co jim zadali matematické úlohy, jež bylo možné vyřešit určitou skrytou zkratkou. Naprostá většina lidí si jí hned nevšimla, co ale bylo podstatně zajímavější, že lidé, kteří si následně krátce zdřímli, měli téměř třikrát větší pravděpodobnost, že při řešení nových podobných matematických problémů přijdou na lepší řešení než ti, kteří si vůbec nezdřímli.

Kouzlo rané fáze spánku N1 tkví podle vědců v tom, že naše mysl je stále ještě trochu v bdělém světě – zůstáváme schopni přijímat vnější informace. Zároveň se však uvolňuje mysl a naše myšlenky plynou volněji. Bohužel tahle fáze trvá krátkých deset minut, načež upadneme do tvrdého spánku a všechny nápadité myšlenky a živé sny, které nás během těch několika prchavých okamžiků potkaly, jsou do rána často zapomenuty.

Zdřímnutím ke kreativitě

Vědci zabývající se spánkem se souvislostí mezi sněním a tvůrčí inspirací zaobírají již desítky let. Dlouho se domnívali, že kreativní myšlenky pocházejí z fáze spánku REM, která je charakteristická rychlým pohybem očí, je bohatá na sny a začíná hodinu nebo déle po začátku spánkového cyklu. Jak se ale nyní ukazuje, ta nejkreativnější fáze spánku přichází daleko dříve – v momentech, které oddělují bdění a počátek spánku.