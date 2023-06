Koncepty malých modulárních reaktorů vznikají i v Česku. V Centru jaderného výzkumu Řež navrhli už několik různých typů malých jaderných reaktorů a nyní je mají v různé fázi rozpracovanosti. Vědci z ČVUT a Západočeské univerzity v Plzni pod vedením profesora Radka Škody zase přišli s reaktorem, který je určen primárně pro výrobu tepla. Teplator, jak ho nazývají, má od 50 do 150 megawattů tepelného výkonu. Takový reaktor by dokázal zásobovat teplem větší město velikosti Plzně, a to výrazně levněji než teplárny na fosilní palivo.

Koncepce reaktoru je už hotová. Tým čtyř desítek inženýrů nyní pracuje na základním designu, řeší se technické záležitosti, například výkresová dokumentace, jaké materiály se budou používat, podle jakých norem se bude postupovat. Až bude hotovo, chce Škoda s Teplatorem podat žádost o licenci. Doufá, že ji získá do dvou tří let, a to v Kanadě.

„V Kanadě mají větší zkušenosti, podobných reaktorů tam zlicencovali zhruba deset. Řeknou, co je v pořádku a co je případně ještě potřeba upravit. Pro konkrétní umístění by pochopitelně bylo nutné získat lokální licenci,“ vysvětluje Škoda. Certifikace podle něj vyjde přibližně na 300 milionů korun, tyto náklady by měl zaplatit soukromý investor Invest & Property Consulting, který za projektem stojí. Jestli první Teplator vyroste v Česku, nebo někde jinde, profesor zatím neví. V úvahu přicházejí větší města, kde už je centrální zásobování teplem, tedy kdekoliv ve střední, východní či severní Evropě.