Více než sto třicet milionů dětí, které se letos narodí na celém světě, čeká nejdelší život v dějinách lidstva. Takzvaná naděje dožití při narození se po covidovém propadu z předchozích let vyšplhá na nový celosvětový rekord – v průměru 73,4 roku, odhadují demografové OSN. A stoupat bude dál. Za dalších padesát let by měla činit téměř 80 let.