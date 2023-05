Pouhých 12 procent Čechů má naspořen nebo investován alespoň desetinásobek měsíčních příjmů domácnosti. Více než čtvrtina (celkem 27 procent) nemá žádnou dlouhodobou rezervu, a každý pátý Čech se dokonce ani nesnaží spořit. Většinou to ale nedělají proto, že by byli nezodpovědní. Jak vyplývá z průzkumu Index finančního zdraví, čtyři pětiny z těch, kteří si rezervu netvoří, nemají v současnosti dostatečně vysoký příjem nebo se jim zvedly rodinné výdaje.

Z průzkumu lze zároveň vyčíst, že z lidí v Česku, kteří si nějakou dlouhodobou rezervu tvoří, má 36 procent našetřeno méně než sto tisíc korun, a 18 procent dokonce méně než 50 tisíc korun. Což je samozřejmě suma, která žádné delší období bez příjmu pokrýt nedokáže.

Z výše uvedeného vyplývá, že naprostá většina lidí v naší zemi si v současnosti na důchod nešetří, respektive šetřit nedokáže. Co to bude znamenat pro budoucnost? Vzhledem k tomu, že v roce 2040 budou senioři starší 65 let tvořit čtvrtinu celkové populace v zemi, tedy obrovskou voličskou skupinu, troufám si tvrdit, že nehrozí, že by na penze nebyly peníze. Bohužel ale nebudou na něco jiného. Trochu se bojím, že to zase bude školství.

