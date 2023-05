Svaz průmyslu a dopravy má po dvanácti letech nové vedení. Jaroslava Hanáka v čele této podnikatelské organizace střídá dosavadní viceprezident Jan Rafaj. V rozhovoru pro týdeník Ekonom se vrací k samotné volbě, kde ve druhém kole porazil expremiéra Mirka Topolánka, nastiňuje svou vizi na následující čtyři roky a hodnotí dopady vládního ozdravného balíčku.

Tušíte, proč vám podnikatelé dali přednost před politicky ostříleným Mirkem Topolánkem?

Ukázalo se, že firmy hledají člověka, který bude mít při jednání s vládou nejen razanci, ale také jistou míru diplomacie. Navíc dlouhodobě chceme být apolitičtí, soustředit se na témata byznysu, a ne na komentování politických záležitostí, jak to Mirek Topolánek dělá. Volitelé také chtěli někoho, kdo sice bude chtít svaz trochu renovovat, ale zároveň naváže na předchozí vedení. Ne někoho, kdo prohlašuje, že je třeba úplně všechno předělat.

Co příznivcům Mirka Topolánka vzkážete?

Část z nich budu muset přesvědčit, že i já dokážu být dostatečně razantní vůči vládě či Bruselu. Domnívám se, že ho podpořili zejména zástupci tradičního průmyslu. Měli pocit, že bude lépe hájit jejich zájmy. Ale já jejich problémům dobře rozumím, patnáct let jsem pracoval v těžkém průmyslu. Nechci, abychom opustili, co tu bylo desetiletí úspěšné, a podporovali jen „zelený“ byznys. Zároveň nemá smysl euroskepticky odmítat Green Deal. Měli bychom si definovat, co chceme, a za tím jít. Ale neměli bychom si nalhávat, že zelené směřování Evropy zásadně změníme.

Už před volbou jste naznačil pět priorit – finální český produkt, Green Deal, digitalizace, trh práce a infrastruktura. Kterou z nich považujete za nejdůležitější?

Nedá se říct jedna, všechny body jsou navzájem provázané. Pokud chceme úspěšnou ekonomiku, musíme se zaměřit na všechny. Úspěšný český produkt se neobejde bez dobré dopravní infrastruktury, bez zjednodušení povolovacího řízení i jednodušší výstavby. Ani bez digitální infrastruktury a splnění dalších bodů.

Někteří průmyslníci by chtěli Green Deal zastavit. Tvrdíte, že to nelze, ale že bychom měli v jeho rámci aktivněji prosazovat své vize. Co by to konkrétně mělo být?

Už před deseti lety jsme s Radkem Špicarem prosadili, abychom poslali do Bruselu zástupce, který tam za nás bude lobbovat. Spousta lidí ve svazu nám tehdy říkala, že to není třeba, že se musíme zabývat místní legislativou. Jenže to hlavní se rozhoduje tam. Od politiků jsem cítil malou podporu, i když jsem před pár lety jezdil do Bruselu lobbovat za oceláře. Musíme si uvědomit, že většina „zelených“ směrů se definuje v Bruselu, je třeba být aktivní už při přípravě těch regulací, hledat koalice se státy, s nimiž se můžeme vzájemně podpořit. Jde o každý detail. Není moc jasné, jaký energetický mix chceme mít, nevíme, co by potřebovala energeticky náročnější odvětví, aby fungovala i za patnáct dvacet let.

Kritizujeme blbosti jako normu Euro 7. Nemá však smysl euroskepticky odmítat Green Deal.

Stále nevíme, co chceme?

Když se politiků zeptáte, jak má vypadat energetický mix, většina se shodne, že máme postavit jádro. Ale už se nedozvíte, jak dlouho bude nutné počítat s uhlím. Mluví se o tom, kdy od něj odejdeme, ale nevíme detaily. Bude třeba ho přechodně podpořit, když cena povolenky bude vysoká? Inspirujeme se v Německu a zavedeme kompenzační platby? U energeticky náročného průmyslu je to podobné. Měli bychom si to vyjasnit a najít nějakou národní shodu.

A co tedy máme šanci změnit u Green Dealu?

Opět říkám, že nezvrátíme hlavní směr. Můžeme si však vybojovat prostředky na specifické investice v konkrétních odvětvích. Evropské peníze mohou přechod k modernějším, zelenějším technologiím usnadnit. Vedle toho bychom měli usilovat o konkrétní opatření k ochraně vnitřního trhu, aby na něj nevstupovaly subjekty, které zne­užívají toho, že na ně nejsou kladeny tak přísné podmínky. Česko by si mělo vyjednat specifika pro svůj národní mix, ať už průmyslový nebo energetický.