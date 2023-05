Programovat se naučil v osmi letech. Teď je mu osmatřicet a jeho majetek se odhaduje na stamiliony dolarů. To je Sam Altman, hlava společnosti OpenAI, která vede technologickou revoluci 21. století. Její nástroje umělé inteligence, jakými jsou jazykový model ChatGPT pro vytváření textů či Dall‑E 2 pro tvorbu obrázků, pomohly této revoluci rozhořet se především tím, že tvůrci dali své produkty do rukou veřejnosti volně k užívání.

Altman v minulosti přiznal, že jeho dlouholetým snem byla budoucnost, v níž počítače umí komunikovat a učit se jako lidé. Jak napsal list The Wall Street Journal, jedna z jeho nejjasnějších vzpomínek na dětství je, jak sedí dlouho do noci ve svém pokoji na předměstí St. Louis a hraje si s počítačem Macintosh LC II, který dostal k osmým narozeninám. A tu mu náhle došlo: „Jednoho dne se počítač naučí myslet“.

V posledních měsících udělal novodobý revolucionář více než kdokoli jiný pro to, aby tuto budoucnost naplnil – a komercionalizoval. Společnost OpenAI v listopadu zpřístupnila ChatGPT, jazykový model se schopností vytvářet texty podobné lidskému psaní. Ihned se stal jedním z nejvirálnějších produktů v historii technologií. Dnes má podle posledních dat více než 100 milionů uživatelů a stránky Openai.com zaznamenají měsíčně kolem miliardy návštěv. Což snese těžko nějaké srovnání. Mety jednoho milionu uživatelů dosáhl tento produkt asi za pět dní. Například Instagramu v minulosti trvalo zhruba dva a půl měsíce, než nalákal stejné množství uživatelů, respektive stažení, a videostreamovací služba Netflix se tam dostala, když už fungovala 3,5 roku.

AI se musí regulovat

Minulé úterý Altman vypovídal před výborem amerického Kongresu o své společnosti a o rozmachu umělé inteligence. Do závodu naskočily snad všechny velké společnosti – jako Microsoft (investoval právě do OpenAI), Google a další. Zákonodárci řeší, jak tuto novou technologii regulovat – jednak kvůli všemožným rizikům, ale i pro zachování konkurence v odvětví.

Jeho lídr regulaci vítá. „Měla by být vytvořena nová vládní agentura, která bude dohlížet na bezpečnost umělé inteligence,“ prohlásil před politiky. Změnu připodobnil k revoluci, jakou přinesl knihtisk, a vyzval k nezávislým auditům a zavedení licenčního režimu. Podle jeho představ by technologie měly být opatřeny varováním, jaká představují například nápisy na obalech potravin o jejich nutriční hodnotě. „Pokud se tato technologie vezme za špatný konec, může to dost špatně dopadnout,“ řekl Altman. Zneužití AI může vést ke změně reality a konkrétní Altmanovou obavou je, že by mohla ovlivnit prezidentské volby v USA v roce 2024.