Průměrný Čech ročně zkonzumuje 36 kilogramů cukru, tedy 20 kostek denně. Světová zdravotnická organizace přitom doporučuje maximálně 10 kostek. Národní ekonomická rada vlády v rámci hledání úspor navrhovala uvalení spotřební daně na slazené nápoje, a to kvůli jejich neblahému vlivu na zdraví. Do současné podoby balíčku se návrh nedostal, nicméně limonády a další nápoje budou nově přesunuty do vyšší sazby DPH. Kolik cukru obsahuje cola, čokoláda nebo kečup?