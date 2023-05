Hned od nástupu Petra Fialy do Strakovy akademie bylo jasné, že to jeho kabinet nebude mít lehké. Ekonomika se jen pomalu zotavovala z covidových restrikcí, plíživě se rozjížděla inflace, záhy se přidal růst cen energií. Když nastal po vypuknutí války na Ukrajině rychlý ekonomický sešup, ukázalo se, že vláda nebyla na něco podobného připravená a její schopnost rychle a rozhodně reagovat je velmi omezená. Přesně v tomto duchu se ostatně odehrálo i představení jejího ozdravného ekonomického balíčku: tříhodinová ubíjející tisková konference, která navíc symbolicky začala za pět minut dvanáct. Nešlo se tak ubránit dojmu, že to vláda prostě dříve nestihla vymyslet.

Podle dubnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění je s činností vlády spokojeno jen 27 procent dotázaných. Nejde přitom pouze o názory společnosti jako celku. Trpělivost dochází nejen opozici a odborům, ale i podnikatelům, kteří by pravicovému kabinetu měli být oporou. Ti jeho vznik v závěru roku 2021 uvítali, nyní podle šetření týdeníku Ekonom mezi nimi panuje rozčarování z toho, že ani premiér, ani ministři nemají odvahu přikročit k nepopulárním opatřením. Současně vládě vyčítají nízkou úroveň komunikace, nejen s byznysem, ale s celou veřejností.

Na druhou stranu vládu nechtějí zatracovat zcela. „Je to velmi špatná vláda. Neznám ale žádnou lepší, která z před‑ i povolební konstelace mohla vzejít. Tudíž jsem ji volil a budu ji podporovat i dál,“ řekl Ekonomu Kvido Štěpánek, majitel firmy Isolit‑Bravo, vyrábějící autodíly a elektrospotřebiče.

Konec trpělivosti

Nespokojenost českého byznysu ale nelze podceňovat. Bez ohledu na skutečnost, že se do složité situace vláda dostala bez vlastního zavinění kvůli rostoucím cenám energií a vysoké inflaci. I komplikace spojené s bruselskou zelenou politikou a hospodářskými důsledky ruského vpádu na Ukrajinu. Rozpočtové problémy dané hlavně štědrou pomocí státu v době covidu navíc prohloubilo snížení daní z příjmů občanů, které za vlády Andreje Babiše prosadilo v roce 2020 hnutí ANO 2011 spolu s SPD a lídrem současné vládní koalice, s ODS. V jeho důsledku veřejné finance přicházejí teď ročně o 120 miliard korun, což představuje více než třetinu plánovaného rozpočtového schodku.

Návrat k původní úrovni zdanění fyzických osob představený balíček neobsahuje. Místo toho počítá se zvýšením daně z příjmů podniků z 19 na 21 procent, zvýšením daní z tabáku a alkoholu či seškrtáním neinvestičních dotací a omezením provozních a mzdových výdajů státu. Do budoucna půjde také o zpomalení růstu nových důchodů a vyšší věk pro odchod do penze, což kabinet vydává za důchodovou reformu.

Podnikatelé vytýkají koaliční vládě záměr zvýšit daně z příjmů podniků a nedostatek odvahy k nepopulárním krokům vedoucím k výraznému zeštíhlení státu.

Podoba konsolidačního balíčku prohlubuje zklamání podnikatelů. „Vznikl bez diskuse s byznysem. Odnesou jej firmy a jejich konkurenceschopnost,“ tvrdí prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Vymezuje se hlavně právě proti záměru zvýšit daň z příjmů právnických osob o dva procentní body či zrušit daňové výhody u nepeněžních zaměstnaneckých benefitů. K tomu upozorňuje na jen nevýrazné zeštíhlení státu.

„Při konzultaci s 65 firmami bylo zvýšení daně z příjmů právnických osob hodnoceno mezi nejškodlivějšími řešeními. Zhoršovat si dále pozici vůči Polsku, kde mají zdanění firem na 19 procentech, či ubírat firmám peníze na potřebné investice není cesta k dlouhodobému růstu ekonomiky ani příjmů,“ dodává za svaz jeho generální ředitelka Dagmar Kuchtová.

Za zásadní chybu považuje předložené zvyšování daní generální ředitel stavební firmy Evžen Korec. „Jen prohloubí současnou recesi a může vést ke krizi. Jedinou cestou pro snížení deficitu státního rozpočtu je realizace úsporných opatření velkého rozsahu, která zatím zcela chybí,“ tvrdí.

Nicméně podle Národní rozpočtové rady, v jejímž čele stojí ekonom Mojmír Hampl, je vládou navržený rozsah konsolidace přijatelný: neměl by narušit ekonomické oživení a současně může nastolit, pokud se v něm bude pokračovat, pozitivní rozpočtové trendy.

Podnikatelé přesto kabinet viní z opožděné reakce, váhavosti a nekoncepčnosti. „Fialova vláda zdědila veřejné finance ve špatném stavu. Nicméně způsob komunikace úsporných opatření vnímám jako problém, stejně jako velká část naší členské základny. S tím souvisí i pomalé rozhodování, řekl Ekonomu končící prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.