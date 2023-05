Mnohé Čechy zlákala v posledních letech investice do zahraničních nemovitostí, které přinášejí vyšší výnos než příliš drahé domy a byty v Česku. Na tento trend sází i Petr Zapletal. Podnikatel působící ve finančním poradenství před pár lety investoval do developerského projektu v Gruzii, kde postavil hotelový komplex Magnetic Beach Resort.

Jak se to přihodilo, že jste investoval do developerského podniku v Gruzii, pro Čechy stále relativně exotické destinaci?

Říká se, za vším hledej ženu, a to platilo i v tomto případě. Moje paní ví, že miluji víno, a kdesi se dočetla, že jeho kolébkou je právě Gruzie, odkud pochází z doby před osmi tisíci lety první doklady o zpracování vína. Koupila mi proto dárek, kterým byl společný výlet do téhle země. Shodou okolností mi tehdy zavolal kamarád, který pro jednoho známého hledal investora pro jeden projekt právě v Gruzii. Já si tehdy říkal: Investice v Gruzii? Ani náhodou. Ale s tím člověkem jsem se o dovolené potkal a zaujalo mě to tak, že jsem se za další dva týdny do země vrátil a domluvili jsme se, že do toho projektu půjdu.

Co vás přimělo změnit původní odmítavý postoj?

Ekonomika celého projektu. Aktuální návratnost realitní investice je v Česku někde na úrovni třiceti a více let. Tenhle gruzínský realitní projekt má návratnost dvanáct let. K tomu rozhodnutí určitě přispěl i samotný stav gruzínské ekonomiky. Vezměte si, že Světová banka v roce 2020 zařadila Gruzii ve své zprávě „Doing Business Report“, což je vlastně jakýsi žebříček přívětivosti podnikatelského prostředí, na sedmé místo. Jen pro srovnání, Česko bylo na 41. místě. Abyste si představil, jak gruzínská vláda vychází vstříc podnikatelům, náš projekt získal status podniku turistického ruchu, což znamená, že všichni investoři vlastnící apartmán v našem komplexu mají sníženou daň z příjmu na pět procent.

Pokud se Gruzíncům naskytne záminka k oslavě, tak oslavují. Takže se snadno může stát, že vám pak nepřijdou do práce.

To zní až moc idylicky, překvapilo vás v Gruzii něco nemile?

Překvapivé pro mě určitě bylo, v jak nízké kvalitě se tam staví. Řekli jsme si, že pokud máme na cizím území uspět, nemůžeme lidem nabízet tamní standard, ale musíme stavět jinak. Jelikož v Gruzii chybí kvalitní stavební materiál, tak jsme v podstatě všechen do země museli dovézt. Z Gruzie jsme použili jen beton.