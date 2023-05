Člověk by si říkal, že po zmatcích a ekonomickém diletantismu, který předváděl minulý kabinet Andreje Babiše, už to může být jen lepší, jenže ouha. No však si v krátkosti shrňme dění posledních několika týdnů.

V polovině dubna představil ministr financí Zbyněk Stanjura návrh reforem daní, jenž by zjednodušeně řečeno znamenal, že lidem zdraží léky, voda či teplo, typicky tedy položky, které zatíží především rozpočty nízkopříjmových domácností. Skutečnost, že návrh počítal s tím, že zároveň budou sníženy daně u loterií, se člověku už ani komentovat nechce.

Aby toho nebylo málo, následně vyšlo najevo, že v rozpočtu na letošní rok je chyba za 60 miliard korun. Na dani z neočekávaných zisků a odvodu z nadměrného zisku stát vybere jen 40 miliard korun místo plánovaných 100 miliard. Jak by také ne, když byla tato takzvaná windfall tax zkonstruovaná tak, že banky mohly vcelku snadno optimalizovat a vyvést peníze svým matkám.

Pokračujeme dál, před pár dny se objevil další úžasný nápad ministra financí. Navrhuje zrušit daňovou slevu na studenty a zdanit stipendia na vysokých školách. Nejenže by tohle necitlivé opatření spoustě mladých lidí zkomplikovalo život, navíc by ušetřilo z hlediska rozpočtu směšných 370 milionů korun.

Další návrh z dílny ministerstva financí je obnovení nemocenského pojištění pro zaměstnance. Což je podle ekonomických expertů nesystémové opatření, které poškodí pouze zaměstnance, protože OSVČ si nemocenskou moc neplatí.

Všechen tento chaos a nesmyslné návrhy způsobují, že pro mnohé voliče pětikoalice je stále těžší mít vládu Petra Fialy rád. Skvělá zpráva pro Andreje Babiše, kterému stačí sedět se založenýma rukama a jen sledovat, jak jeho hnutí ANO setrvale rostou preference.