Vláda na poslední chvíli upravila dlouho očekávanou novelu zákoníku práce. Aby si usnadnila její projednání parlamentem, mezi jinými změnami z návrhu vyškrtla vyplácení ošetřovného pro takzvané dohodáře. Pokud text projde, nebudou mít na tuto dávku nárok ani v případě, že z takových příjmů odvádějí zdravotní a sociální pojištění. Podle ministerstva práce je to sice špatné řešení, resort ale především potřebuje v novele obhájit změny plynoucí z evropského práva, vysvětlila v rozhovoru pro týdeník Ekonom hlavní tvůrkyně novely Dana Roučková. Odkryla také plány ministerstva na další, zásadnější novelu pracovního práva.

Novelu zákoníku práce vláda schválila začátkem dubna, pak ale ještě doznala změn. O co konkrétně šlo?

Legislativní rada vlády si především vyžádala několik legislativně technických zpřesnění. Novela obsahuje povinnost zaměstnavatele poskytovat i ve vztahu k dohodářům informace o určitých aspektech pracovněprávního vztahu. V původním návrhu jsme to řešili odkazem na ustanovení o pracovním poměru, kde jsou povinnosti obdobné. Rada navrhla jinou formulaci, aby tyto povinnosti byly explicitně stanoveny i ve vztahu k dohodářům, aby v praxi nedocházelo k nějakým nejasnostem. Klade důraz na to, že zákoník práce je určen široké veřejnosti a každý by měl být schopen v něm svá práva a povinnosti snadno nalézt. Změn doznal také nárok na ošetřovné pro lidi pracující na dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti. Původní předpoklad byl, že bude nově zakotven u dohod, ze kterých se odvádí pojistné na nemocenské pojištění, což jsou dohody o provedení práce nad 10 tisíc korun měsíčně a dohody o pracovní činnosti nad 4 tisíce korun. To, že nemohou čerpat dávku například tehdy, když jejich dítě onemocní, je podle ministerstva práce a sociálních věcí špatně. Jenže ministerstvo financí zásadně nesouhlasilo a návrh šel na vládu s tímto zásadním rozporem. Nakonec vláda rozhodla, že se zavedení ošetřovného pro dohodáře z novely vypustí.