Evropa chce přitvrdit v ozelenění energetiky. Unijní politici se v minulém týdnu shodli, že výrazně zvýší závazné cíle pro podíl obnovitelných zdrojů v roce 2030. Podle pět let staré dohody měla čistá energetika na konci desetiletí pokrýt alespoň 32 procent evropské spotřeby energií. Nově to má být nejméně 42,5 procenta s možným zvýšením až na 45 procent. To je přibližně dvojnásobek dnešního podílu obnovitelné energie. Evropská unie si od tohoto kroku slibuje, že nejen omezí škodlivé emise, ale také posílí svou energetickou bezpečnost.

Vysoké zelené ambice ovšem mohou přispět k prohloubení závislosti zemí starého kontinentu na dovozu klíčových surovin a komponent pro moderní energetiku. Mezinárodní energetická agentura uvádí, že kolem 90 procent výrobních kapacit u klíčových technologií čisté energetiky je soustředěno v Číně a dalších zemích jihovýchodní Asie.

Nejkritičtější je situace ve fotovoltaice, kde Čína kontroluje téměř celý výrobní řetězec od křemíkových destiček až po hotové panely, a ve výrobě baterií do elektromobilů. U komponent pro větrné elektrárny si zatím Evropa drží solidní podíl na globální produkci, byť i v tomto případě Čína dominuje.

Unie je podobně závislá i na dovozu surovin. Nejde pouze o vytěžené nerosty, ale zejména o polotovary z nich. Zpracování je mnohem koncentrovanější než samotná těžba. A opět v mnoha položkách dominuje Čína. U lithia či kobaltu, které se používají do baterií, je to výrazně přes polovinu.

Politici v Bruselu dali najevo, že si stav věcí uvědomují a že hodlají podniknout kroky ke změně. Týdeník Ekonom se podíval, které by to měly být a zda se může podařit je udělat.

Znovu si naklonit investory

Hlavní ekonom ČEZ Pavel Řežábek říká, že Evropa dostala zásadní lekci, když s válkou na Ukrajině pocítila nezdravou závislost na Rusku. Byť v případě Číny se strategický rozměr závislosti liší. „Plyn z Ruska jsme potřebovali každý den. A po loňském utlumení jeho dodávek prudce narostly ceny plynu a následně elektřiny. U fotovoltaických panelů z Číny je situace trochu jiná. Bude‑li panel už jednou v Evropě, může vyrábět elektřinu třeba tři desítky let,“ říká.