Tažení proti populární sociální síti TikTok z dílny čínské společnosti ByteDance v posledních týdnech na obou stranách Atlantiku zesílilo. Spojené státy jsou už jen krůček od plošného zákazu pro běžné uživatele – podporují ho demokraté i republikáni. Aplikaci už nesmí používat zaměstnanci institucí Evropské unie, úřadů v Belgii, ve Velké Británii nebo v Kanadě. Po doporučení Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ji přestaly využívat české orgány včetně Úřadu vlády a zaměstnancům ho pomalu zakazují i některé firmy z energetiky, bankovnictví a dalších klíčových ekonomických odvětví.

Úřad vysvětluje své doporučení tak, že TikTok sbírá řadu informací o uživateli a jeho chování i o zařízení, na kterém běží. Tato data a informace ukládá na různých místech a není zcela jasné, kdo k nim má přístup. ByteDance funguje v čínském právním prostředí, které má samo o sobě představovat riziko.

„V první řadě jsme bez prodlení zajistili, aby zaměstnanci přistupující k systémům kritické infrastruktury státu neměli tuto aplikaci instalovanou na pracovních zařízeních. Vydali jsme také doporučení, aby ji neměli ani v těch soukromých,“ říká Hany Farghali, ředitel firemní komunikace mobilního operátora O2.

Podobně to vypadá i u jiných významných firem. „Jsme si vědomi doporučení NÚKIB, které se týká využívání aplikace TikTok na mobilních telefonech, a není vyloučeno, že po příslušné analýze přistoupíme k omezení jejího využívání na telefonech našich zaměstnanců,“ říká Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

Na služebních telefonech TikTok nesmějí používat ani pro soukromé účely zaměstnanci Air Bank. Firma zastavila naplánované reklamní kampaně na této platformě.

Ještě dál chce jít Československá obchodní banka (ČSOB). „Přístup k TikToku je u nás z počítačů již delší dobu bez výjimky zakázán. Na základě varování NÚKIB podnikáme další kroky, abychom více omezili přístup zaměstnanců i z jejich osobních mobilních zařízení, která mohou používat k připojení například na pracovní e‑mail,“ říká mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Byznys jede i s vědomím rizik

Zaměstnancům firmy TikTok zakazují, ovšem vlastní účty zatím neruší. Jde totiž patrně o nejefektivnější kanál k oslovení generace Z, tedy lidí narozených ve druhé půlce 90. let. „V Česku je na TikToku z celkových asi dvou milionů uživatelů 1,1 milionu mladších 24 let. Je to jedna z top platforem, kde firma může efektivně komunikovat s touto mladší cílovkou,“ vysvětluje Vít Janda, spoluzakladatel agentury TikTokuj.cz, která přibližuje svět a možnosti této platformy firemním zákazníkům.

Celosvětově tvoří generace Z na TikToku asi 39 procent jejích uživatelů. „Pro mladé do 30 let je v zásadě jedinou komunikační platformou, na které se přirozeně vyskytují a kde jsou zvyklí konzumovat me­diální obsah, od zábavy přes zpravodajství až po edukaci v oblasti finančního zdraví,“ říká Hrubý z České spořitelny, která na síti komunikuje od loňského roku.

Při všech výhradách vůči TikToku ho paradoxně využívá například i antivirová společnost Eset. „Naše komunikace na této platformě je takřka výhradně edukativní. Bereme to tak, že jdeme veřejnosti naproti, a poměrně vysoký dosah našich aktivit na této platformě svědčí o tom, že o to uživatelé mají zájem,“ vysvětluje mluvčí firmy působící v kyberbezpečnosti Ondřej Šafář.

Podle něj doporučení NÚKIB nepřineslo nic nového. „Otázku ochrany našich osobních údajů či našeho soukromí velká část veřejnosti stále podceňuje, proto je dobře, že se toto téma řeší,“ doplňuje.

Přístup firem může být různý, jak ukazuje komentář Farghaliho z O2: „V tuto chvíli na TikToku aktivně nekomunikujeme a provádíme zde jen zákaznickou péči. Realitou ale je, že zejména mladí lidé používají TikTok jako svou hlavní sociální síť. Nejen že tam komunikují, ale vyhledávají v ní i informace podobně jako ve velkých internetových vyhledávačích.“

Aby se firmy bezpečnostnímu riziku vyhnuly, mohou podle Jandy spravovat daný účet včetně zveřejňování videí například na separátních zařízeních nenapojených do takzvané kritické infrastruktury, případně vše delegovat na externí dodavatele.

Vystoupit z tohoto světa, tak jak se to žádá mezi politiky i některými byznysmeny, se chce málokomu. Jak Ekonomu potvrdil vysoce postavený manažer jedné z největších domácích firem, čeká se, jak se zachovají jinde. Při masivním odchodu z TikToku nezbude než ostatní následovat.

Ukáže se, co kdo vidět chce

Tvůrcům TikToku se podařilo zkombinovat formát krátkých videí s unikátním algoritmem, který doporučuje obsah podle toho, na co se lidé sami dívají. Po několika hodinách až dnech si uživatele perfektně „načte“ a následně zobrazuje už jenom to, čím jej udrží na síti co nejdéle. Od sportovních videí, komedií, vědeckých témat, byznysu, tance, zpěvu až po komentování nejnovějších zpráv a událostí ve světě.

V Česku na něm vznikne měsíčně podle Jandy přes 7,5 milionu videí. „Ukazuje to, co chcete vidět, a je jedno, zda obsah vytvořil někdo z Česka či druhého konce světa. Instagram a Facebook nabízejí obsah vašich přátel či lidí, které jste začali sledovat,“ vysvětluje.

Rozdíl v algoritmech je jedna věc. Druhá je fakt, že informace o zařízeních a uživatelích sbírají všechny tyto platformy, kde se objevuje reklama, jako je Meta (tedy Facebook či Instagram), Google a další. „Současné varování NÚKIB a dalších vládních institucí po světě ohledně aplikace považuji za nešťastné a systémově nesprávné,“ komentuje Petr Špiřík, partner PwC pro kybernetickou bezpečnost.

Podle něj by byla legitimní otázka, jaký vliv má síť jako TikTok a její návykový algoritmus například na děti a adolescenty a jak je to může poškozovat. „O tom se debata nevede. Hlavní argumentační linií je obava ze špionáže ze strany Číny, pro kterou má být TikTok nástrojem,“ říká Špiřík.

Varování vůči jediné platformě proto považuje za nešťastné: „Jestli existuje obava, že mobilní aplikace může sbírat obrovské množství i citlivých dat, měli bychom se zaměřit na takové aplikace obecně.“

Podle dostupných informací TikTok sbírá údaje, jako je jméno a příjmení či datum narození, a kontaktní jako e‑mail a telefon. „Z povahy svého fungování má přístup k audiovizuálním materiálům, jako jsou fotografie či videa, ale také osobní konverzace a veškeré informace, které sami o sobě zveřejníme. Zaznamenává se i lokalita pomocí GPS a celá řada metadat. Veškeré tyto funkcionality jsou běžné pro všechny nejpopulárnější sociální sítě a TikTok se v tomto směru v ničem zásadně nevymyká,“ potvrzuje Šafář z antivirové společnosti Eset.

I v širším kontextu je tažení proti TikToku problematické. „Pokud je naší obavou fakt, že jde o čínskou aplikaci, nevidím výrazného rozdílu mezi TikTokem, čínskými mobilními telefony nebo třeba síťovými prvky, které jsou nasazeny i v naší kritické infrastruktuře. Předstírat, že zrovna TikTok je něčím výjimečný a výjimečně nebezpečný, spíš připomíná bezpečnostní divadlo než skutečnou strategii řízení rizik a zlepšení naší pozice z pohledu kybernetické bezpečnosti,“ doplňuje expert PwC Špiřík.