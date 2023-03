Vybudoval poradenskou společnost Partners, teď Petr Borkovec, který se vyšvihl mezi stovku nejbohatších Čechů, staví banku. K novému projektu přilákal i další zvučná jména české investorské komunity – Dušana Šenkypla z Pale Fire Capital, někdejšího zakladatele Mallu Ondřeje Fryce či Tomáše Čupra z Rohlík.cz.

Borkovec očekává, že bankovní licenci se mu letos, po třech letech práce, konečně podaří získat. „V nejlepším případě někdy na začátku prázdnin, případně pak v září, v říjnu,“ dodává.

V rozhovoru pro Ekonom Borkovec také vysvětluje, proč v příštích letech přijdou někteří investoři do firemních dluhopisů o desítky miliard korun či proč si na dovolenou v kufru vozí PlayStation.

Ačkoliv Borkovec ještě nepřekročil padesátku, o svém nástupnictví ve firmě má zcela jasno. „Moje děti vědí, že moc nedostanou a budou se muset o sebe postarat samy. Přišlo by mi špatné vzít jim možnost uspět,“ vysvětluje podnikatel.

Vaše skupina Partners buduje vlastní banku. Kdy čekáte, že získáte licenci?

Nedá se to moc odhadnout. Česká národní banka nás požádala, abychom proti původním plánům výrazně navýšili základní kapitál banky. To probíhá a záleží na tom, jak dlouho bude centrální bance trvat prověřování původu těchto peněz. Odhadujeme, že licenci bychom mohli získat v nejlepším případě někdy na začátku prázdnin, případně pak v září, v říjnu.

O licenci máte zažádáno už třetí rok. Mohlo by se objevit něco, co by opět zabránilo jejímu získání?

Věřím, že se řeší již jen několik bodů. Kromě výše kapitálu, jeho původu je to i kapitál holdingové osoby, která bude stát nad budoucí bankou. Bude muset plnit stejná kritéria jako banka samotná. Bude to jedna z mých firem, přes kterou budu banku ovládat, byť akcionářská struktura je mnohem pestřejší. ČNB teď pečlivě všechno prověřuje. Musíme ukázat všechno a je třeba prokázat, že mezi aktivy není nic, co by snižovalo hodnotu kapitálu vznikající banky. Tedy například dluhy. Spoustu věcí je třeba propočítat, není na to však přesný návod.

Už jsme se koukali na banky v Chorvatsku, Rumunsku, Lotyšsku a jinde, kam chceme vstoupit.

Proč jste se pustili do budování banky na zelené louce a nekoupili už nějakou zaběhnutou s licencí?

V první fázi jsme si mysleli, že nám bude stačit 1,2 mi­liardy korun. A za tuto sumu bychom tehdy žádnou banky v Česku nekoupili. Všechny instituce v rámci skupiny jsme stavěli na zelené louce. Kdybychom si nějakou banku s licencí koupili, museli bychom ji celou předělat a nezískali bychom nic z toho, na čem chceme budovat naše konkurenční výhody. Říkali jsme si, budeme to dva roky stavět, můžeme dva roky žádat o licenci. Pak nás ČNB trochu překvapila detailní diskusí nad byznysmodelem a z toho vycházející potřebou navýšit kapitál až na tři miliardy. Když se loni prodávala Expobank, byli jsme ochotni do toho jít, ale ne za každou cenu. V té bance reálně bylo více problémů než hodnoty a my věřili, že jsme již blízko vlastní licenci.

Když nezískáme licenci tady, podíváme se po Evropě

Máte nějaký plán B, pokud byste letos licenci od ČNB nezískali?

Už jsme si udělali analýzu bank v Chorvatsku, Rumunsku, Lotyšsku a dalších zemích, kam chceme v budoucnu vstoupit. Jsou tam dostupné zajímavé malé banky. Kdyby se mělo licenční řízení dále neúměrně natahovat a vypadalo to, že licenci v Česku nezískáme, koupili bychom nějakou instituci tam. A s její licencí vstoupili do Česka, což evropská pravidla umožňují. Dáváme však přednost tomu to dotáhnout tady. Nemám pocit, že by nám ČNB nějak házela klacky pod nohy.

Mohly při rozhodnutí ČNB zvýšit požadavek na vlastní kapitál hrát roli také kauzy kolem jiných poradenských skupin, které v poslední době vrhají špatné světlo na celý poradenský trh?

Myslím, že nás v ČNB nevnímají špatně. Důkazem je i to, že zmiňují jen tři miliardy. Tohle číslo vyšlo z našeho byznysmodelu. A zároveň možná přihlédli k tomu, kolik mají ostatní banky. Je to kolem čtyř nebo pěti miliard. Z jejich pohledu jsou tři miliardy akceptovatelné minimum i díky tomu, že máme vlastní distribuci a klienty. Kdybychom tyto benefity neměli, mohli by chtít ještě víc. Nemyslím, že by ten požadavek nějak souvisel s kauzami kolem poradenských firem. S ČNB jsme se o tom bavili loni v září, ale náznaky jsme dostávali už mnohem dříve v diskusi o byznysmodelu.

Přesvědčili jste investory, jako je Dušan Šenkypl z Pale Fire Capital, Ondřeje Fryce nebo Tomáše Čupra, aby vám poskytli část dodatečného kapitálu ve výši 650 milionů korun. Nebojíte se, že budou chtít banku vést jiným směrem?

S Dušanem a Tomášem jsme byli domluveni už ve chvíli, když jsme skládali původních 1,2 miliardy. Ale tehdy nám nakonec stačily peníze od lidí ze skupiny Partners, kteří měli velký zájem se na kapitálu banky podílet. Se všemi třemi se známe dlouho. A když ČNB navýšila požadavky, vstoupili jako investoři. Každý z nich má hodně své práce a nemyslím si, že mají ambici řídit banku. A ani to není možné. Banku řídí pouze představenstvo a regulace je v tomto směru přísná. Počítáme s kvartálními akcionářskými mítinky, jak jsme zvyklí u našich dalších projektů, kde jsme se potkali. Těším se naopak na jejich obrovský přínos. Většinu v bance – aktuálně je to 60 procent, ale do budoucna to bude kolem 70 procent – drží firma Partners Bankin. Tu většinově ovládám já a menšinový podíl drží tisíc a jeden akcionář, což jsou zejména poradci, franšízanti a zaměstnanci Partners. O zbytek banky se podělí trojice zmíněných investorů a spoluzakladatel Partners Radim Lukeš.