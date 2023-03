Výstavba nových bytů stále výrazněji míří do regionů. Zatímco dosud developmentu jasně dominovala Praha – tvořila zhruba dvě třetiny trhu – pod tlakem vysokých cen a nedostatku volných stavebních pozemků v hlavním městě se developeři stále více rozhlíží po menších městech a obcích v dojezdové vzdálenosti od metropole. Také ekonomická stránka projektů nahrává přehodnocení dosavadního pragocentrického trendu. Například v Kladně tak má do deseti let vyrůst přes dva tisíce nových bytů. Stavět tam plánují velké pražské firmy, jako je Finep nebo YIT. Ale i ryze regionální developeři.

Na dohled velkoměsta

Velká krajská města, jako je třeba Brno nebo Olomouc, a Praha stále přitahují velké množství lidí kvůli lépe placené práci, možnostem studia či zábavě. Jenže ceny bytů v Praze navzdory aktuálnímu zpomalení prodejů stále převyšují 145 tisíc korun za metr čtvereční a další velká města se na Prahu postupně dotahují. Bydlení v nich se tak pro řadu lidí stává nedostupným. Proto se poohlíží po nemovitostech v dojezdové vzdálenosti metropolí. Toho si všímají i developerské společnosti.

„Nejvíce je tento trend patrný v okolí Prahy a Brna. Developerské projekty se nyní ve velkém připravují ve vzdálenosti do 60 minut dojezdu – například v Kladně, Staré Boleslavi, Berouně či Jesenici,“ popisuje ředitel oddělení stavebnictví a nemovitostí ve společnosti Deloitte Petr Hána.

Developeři vyhledávají především města a obce s přímým vlakovým spojením do metropole. „Karlštejn jsme si nevybrali kvůli hradu ani kvůli nádherné přírodě. Rozhodující pro nás byla dostupnost do Prahy. Náš objekt se nachází zhruba tři minuty chůze na vlakovou zastávku, kde co 12 minut jezdí vlak a v Praze jste za 25 minut,“ říká zakladatel Československého nemovitostního fondu SICAV Daniel Římal. Ve dvou stavebních etapách fond v Karlštejně nabízí 90 bytů.

Příkladem, kdy se region snaží přilákat lidi sám pro sebe, a ne jen „na přespání“, je Blansko. V rámci společného projektu společností Trikaya a Hopa Group tam má vyrůst 400 nových bytů, což je na město se zhruba 20 tisíci obyvateli úctyhodné číslo. Blanenská radnice věří, že nová výstavba přivede do města nové obyvatele, kteří pomohou vyřešit zdejší nedostatek pracovních sil. „Za prací dojíždí do Blanska řada lidí, mnozí i z Brna,“ uvedla mluvčí města Pavla Komárková.

Únik ze složitého povolování staveb

Stavět v menších městech je pro developery zpravidla snazší než v metropolích. „V regionech jsou jednoznačně méně vytížené dotčené orgány, které tak projekty schvalují oproti Praze rychleji,“ upozorňuje Jan Lobo, spolumajitel K&L Rock, která nyní staví na čtyři desítky bytů ve Světlé nad Sázavou, městě s necelými sedmi tisícovkami obyvatel. Potřebná povolení ke stavbě tam získali za necelé dva roky od nákupu pozemku.