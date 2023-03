Postavit nové byty v regionech je výrazně snazší než v metropolích, jako jsou Praha nebo Brno. Stavitelé totiž v menších městech a obcích mohou mnohem rychleji získat potřebná povolení. „Rozdíl oproti Praze je v letech,“ říká Kamil Dunaj, šéf rozvoje developerské společnosti Getberg, a dodává: „Když přijdete na menší obec, starosta svolá mimořádnou schůzi zastupitelstva a stavební záměr projednáte na jedno kolo.“

Jaká specifika má development v menších obcích oproti Praze?

Čím se odlišuje development za Prahou, je znalost lokality. Na pražském trhu neprodáváte lokalitu, Prahu prostě každý zná. Když se řekne Karlín, Holešovice, zákazníci nemusí dlouho přemýšlet, jaká je to čtvrť. Ale když stavíme v malé obci, jako jsou třeba Stránčice, tak řada lidí ani neví, že Stránčice existují. Developer tedy musí lokalitu představit a lidem odprezentovat. První otázka, na kterou se nás klienti obvykle ptají, je, jestli tam jsou školy a školky. Paradoxně za Prahou je mnohem snazší se dostat do školy či do školky. Ty kapacity nejsou tolik vytížené jako v hlavním městě.

V Praze si developeři často stěžují na složitost povolovacího procesu. Jak si v tomto ohledu stojí menší města a obce?

Tím, že je v Praze mnoho zainteresovaných organizací, správních i polostátních, které se musí ze zákona k plánované výstavbě vyjádřit, je objem dotčených orgánů mnohonásobně větší než mimo ni. V Praze máte územní rozvoj, magistrát, městskou část a musíte s tím samým záměrem udělat tři čtyři kolečka a v každém ho někomu představit. Kdežto když přijdete na menší obec, starosta svolá mimořádnou schůzi zastupitelstva a přijdou všichni členové zastupitelstva, případně radní pro místní rozvoj a stavební záměr projednáte na jedno kolo. Prostě jim představíte záměr a hned vycítíte, jestli tam podpora je, nebo není. V menších obcích tak je mnohonásobně snazší získat stavební povolení. Rozdíl oproti délce povolovacích procesů v Praze je v letech.