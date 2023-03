Během posledních tří let schytala světová ekonomika hodně těžkých ran. A jak pandemie covidu nebo třeba válka na Ukrajině ukázaly, zásadní roli v ekonomice, a tím pádem v životě každého z nás, hraje obor, který máme mnohdy tendenci přehlížet – logistika. Jak už to v životě bývá, to, co je pro nás nejdůležitější, začneme vnímat až v okamžiku, kdy to přestane fungovat. Teprve když se zpřetrhaly dodavatelské řetězce, došlo nám, jak zásadní je pro firmy i spotřebitele po celém světě, aby zboží a materiál dorazily včas.

V Ekonomu jsme si v poslední době ověřili, že logistická témata jsou nejen důležitá, ale i čtenářsky atraktivní. I proto jsme se rozhodli, že jim budeme věnovat větší pozornost než doposud. Všichni předplatitelé Ekonomu budou od tohoto čísla jednou měsíčně – přesněji řečeno každý čtvrtý čtvrtek v měsíci – dostávat i časopis Logistika, který se stává samostatnou přílohou našeho časopisu. Věříme, že vám nový magazín udělá radost a bude přinášet texty, které pro vás budou nejen zajímavé, ale i užitečné.

Přeji pěkné čtení.