Ještě před pár dny prakticky neznámá finanční instituce jménem Silicon Valley Bank plní v současnosti titulní stránky všemožných médií. Krach téhle banky je největším bankovním bankrotem v USA od neslavně známé finanční krize v roce 2008. A stejně jako tehdy i nyní zaplavil celý trh strach, že nákaza se bude šířit dál. Bankovní akcie padají ke dnu a do pondělního večera, kdy vznikal tento text, už ve Spojených státech zkrachovaly další dva peněžní ústavy.

Ještě je příliš brzy na to odhadovat, jak daleké a vážné budou následky tohoto průšvihu. Již nyní ale lze definovat prapříčiny jeho vzniku. Je to dlouhá léta trvající politika levných peněz a jejich nynější prudké zdražení. K tomu si připočítejte naprosté selhání řízení rizika ve zmíněné bance a obří problém je na světě. V Ekonomu věnujeme tomuto tématu komentář a do příštího připravujeme zevrubnou analýzu vzestupu a pádu Silicon Valley Bank.

V aktuálním vydání najdete i naši měsíční přílohu Právní rádce. Kromě rozličných textů týkajících se právní problematiky v něm rozhodně doporučuji vaší pozornosti i článek o vývoji trhu fúzí a akvizic. Česko loni zažilo prudký propad jak počtu, tak i objemu těchto transakcí, letos se ale zdá, že investoři chytají nový dech. Tak snad jej chytí i bankovní sektor a panika, která se šíří mezi investory i bankovními klienty, se zase rychle uklidní.

Přeji pěkné čtení.