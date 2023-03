Krize bývá ze své podstaty vždy překvapivá. Pokud by se na ni dalo dopředu připravit, pak by ani nenastala. Minulou finanční depresi vyvolaly banky. Během uplynulých patnácti let regulátoři transformovali bankovní odvětví v robustní a odolný sektor. O to více je zarážející, že nejnovější otřesy přicházejí právě ze segmentu peněžních ústavů. Situace kolem Silicon Valley Bank je však spíše ojedinělým případem, nikoliv předehrou k širšímu systémovému šoku.

Sága kolem padlého finančního domu má svůj původ především v levných penězích, zejména v monstrózních monetárních stimulech během covidu. Všeprostupující euforie způsobila, že bance vzrostla od konce roku 2019 bilanční suma téměř trojnásobně. Klienti se rekrutovali dominantně z řad technologických start‑upů či venture kapitálových fondů. Nadlimitní vklady tvořily 97 procent všech depozit. Spoléhat se na takto nestabilní zdroj vkladů signalizuje selhání risk managementu. V případě velkých amerických peněžních ústavů dosahuje podíl takových depozit okolo 30 procent.