Do prostředí svalnatých bojovníků, kteří se ze sebe snaží v osmiúhelníkové kleci vymlátit duši, Petr Filipec na první pohled zrovna nezapadá. Štíhlý mladý muž s brýlemi na nose přesto už bezmála dva roky působí jako Managing Director ve společnosti Oktagon MMA, největší organizace, která v Česku a na Slovensku pořádá turnaje bojových sportů. Jak tvrdí, do firmy přišel v době, kdy bylo zřejmé, že pro její další dobré fungování už nestačí jen počáteční nadšení. „Kolem Oktagonu bylo už několik desítek lidí a bylo třeba jejich práci organizovat, přetvořit projekt nadšenců ve firmu,“ vysvětluje svůj úkol Filipec. Pro Oktagon bude tenhle přerod důležitý i proto, že se chystá realizovat velké plány. Jednak bude pokračovat v loni rozjeté expanzi do zahraničí, jednak už za pár dní odstartuje největší evropskou MMA soutěž v historii – Tipsport Gamechanger. Zápasníci z patnácti zemí si mezi sebou rozdělí rovný jeden milion eur, což z tohoto klání zároveň dělá nejštědřeji dotovaný sportovní turnaj v Česku.

Jaký byl pro Oktagon z vašeho pohledu rok 2022, jak dopadl z hlediska finančních výsledků?

S loňským rokem jsme spokojeni, dosáhli jsme plánů, které jsme si vytyčili. Udělali jsme celkem deset turnajů, náš obrat dosáhl zhruba deseti milionů eur, což představuje meziroční růst o 65 procent. To je pro nás velmi dobrý výsledek. Už proto, že jsme to všechno dokázali bez externího financování, jen s využitím peněz, které vyděláme. Hlavní událostí loňského roku pro nás byla bezesporu expanze do Německa, na bohatý západní trh, který ale zároveň v oblasti MMA není zase tak rozvinutý. My jsme toho využili a ta expanze se povedla.

Co to znamená, že se povedla?

Uspořádali jsme tam loni dva turnaje a oba se nám podařilo vyprodat. Teď na začátku roku jsme tam zorganizovali třetí a ten byl také skoro vyprodaný. Podařilo se nám tam uzavřít velkou mediální spolupráci s velkým mediálním domem Bild, jehož předplatitelům dáváme přístup ke strea­mu akcí, které v Německu pořádáme.

Jak obtížná expanze do Německa byla?

Komplikací byla spousta. Nepříjemná je například obrovská administrativní zátěž, která je s podnikáním v Německu spojená. I něco tak triviálního, jako je založení bankovního účtu, je tam dost komplikované. Problémem bylo i samotné vnímání MMA v Německu. Jde o sport, který je tam stále v plenkách a část společnosti se na něj dívá skrz prsty. Dost podobná situace byla před pěti či šesti lety v Česku. To je na jedné straně příležitost, protože je tam slabá konkurence. Na druhé straně je to ale problém. Když jsme v Německu šli někam vyjednávat nebo zarezervovat halu, tak o tom často nechtěli vůbec slyšet. Naštěstí se pověst MMA i díky nám v Německu mění, udělali jsme tam skvělou show a najednou se s námi chtěla bavit spousta firem. Získali jsme třeba renomovaného partnera na prodej vstupenek, který je napojený na řadu arén v Německu, a domluvit tak jejich pronájem už je díky tomu snazší.

Liší se nějak němečtí diváci od těch českých?

Je to velký rozdíl. Uspořádali jsme tam zatím jen tři turnaje a teprve začínáme dostávat MMA mezi mainstreamovou skupinu obyvatelstva. Diváci turnajů MMA tak většinou pochází ze skupiny lidí, která je nějak historicky spjata s bojovými sporty. Naším velkým úkolem teď bude, podobně jako se to daří v Česku a na Slovensku, získat zájem fanoušků dalších sportů, jako je třeba fotbal, hokej nebo formule 1. A obecně získat zájem mladých lidí a všech, kteří se chtějí bavit a zažívat emoce. To je ostatně to, co primárně děláme. Nabízíme lidem skvělé zážitky a zábavu s přáteli.

Petr Filipec Managing Director ve společnosti Oktagon MMA. V minulosti působil ve vedení firem Storyous, SharyGo, Genster a dalších společnostech. Foto: Honza Mudra

V Česku chodí na zápasy MMA hodně žen, jak je to v Německu?

Je to hodně vychýlené ve prospěch mužů, podobně jako tomu bylo dřív v Česku. Opět bude naším úkolem těch žen přilákat víc a na to je potřeba vyprávět příběhy našich bojovníků. V Německu jsme na něco podobného ještě neměli moc času.

Letos budete pořádat i jeden turnaj ve Velké Británii, kde MMA specificky přitahuje skupinu fotbalových hooligans a obecně problémovějších skupin obyvatelstva. Jak se s tím chcete vyrovnat?

Víte co, my si teď nemůžeme být jistí, kdo se nám nakonec v publiku na tom turnaji objeví. Ale samozřejmě není tajemstvím, že podobní lidé mají rádi galavečery MMA, a naším úkolem je komunikovat tak, abychom je na naši akci úplně nelákali. V Česku a na Slovensku se nám to povedlo, lidé tohoto typu chodí na naše turnaje minimálně, a pokud už tam jsou, tak se chovají úplně stejně slušně jako všichni ostatní.

Podle čeho jste si vybírali trhy, na které chcete expandovat?

Spousta lidí by asi čekala, že jsme si dělali fundované analýzy, úplně to tak ale nebylo. V našich firemních hodnotách máme, že se snažíme dát i na svoje pocity, nejenom data. A musím říct, že dosud tahle strategie fungovala, jakkoli je asi v byznysu unikátní. Samozřejmě pro nás bylo důležité, abychom šli na velké trhy. Když někam expandujete, tak práce s tím spojená je stejná, ať už jde o malou, nebo velkou zemi. Na větším trhu je ale přirozeně větší potenciál růstu. Důležitým parametrem při rozhodování byl i fakt, zda jsou tam nějací bojovníci zajímaví pro lokální publikum. Zaujmout místní publikum primárně zahraničními bojovníky je vždycky náročnější a dlouhodobější proces. Sledujeme i to, jak rozvinutý je ekosystém kolem bojových sportů v zemi, kolik médií o nich píše a jak jsou sledovaná.

Do jakých dalších zemí byste chtěli expandovat?

Už pro letošek jsme zvažovali Maďarsko, což sice není tak velký trh, ale máme tam lokální partnery, kteří o nás hodně stojí. Jak z médií, tak z byznysu. Nakonec jsme si ale řekli, že bude lepší energii netříštit a nasměrovat ji spíš do expanze ve Velké Británii. To ale neznamená, že bychom Maďarsko úplně zavrhli, pro další roky je expanze v téhle zemi stále na stole. Další zemí, o niž máme zájem, je Španělsko, klíčové je pro nás ale stále Německo a Velká Británie.

Zvažovali jste někdy expanzi do Ruska? A jak se vás vlastně dotkla válka na Ukrajině?

Upřímně řečeno, lidé, kteří jsou v téhle zemi spojeni s bojovými sporty, nejsou úplně skupinou, s kterou bychom chtěli dělat byznys. V Rusku je navíc v oblasti MMA poměrně silná konkurence, je to populární sport, takže jsme o tom neuvažovali. A jak se nás dotkla válka na Ukrajině? Pamatuji, že hned po vypuknutí konfliktu jsme měli v Praze naplánovaný zápas mezi Rusem a Čechem, který se ale narodil na Ukrajině. Nakonec jsme ho raději zrušili, ty emoce byly tak vypjaté, že jsme se báli, jak by to mohlo v aréně probíhat.

Pro letošní rok chystáte novinku, Tipsport Gamechanger, což by mělo být něco jako evropská liga mistrů v MMA. Co si od tohoto projektu slibujete?

Jak už vyplývá ze samotného názvu, pro MMA by to skutečně měl být „Gamechanger“. Už proto, že má hned několik „nej“. Jde o nejlépe dotovaný turnaj pořádaný v Česku, prize money je ve výši jednoho milionu eur. Jde zároveň o největší evropskou MMA soutěž v historii. Povedlo se nám získat bojovníky z celkem patnácti zemí, přičemž jde skoro vždy o nejlepšího zápasníka státu v dané váhové kategorii, tedy do 77 kilogramů. Počítáme s tím, že tyto turnaje budou podstatně sledovanější než ty, které běžně pořádáme. Hlavně nás to ale posouvá k vizi, kterou máme, tedy aby se Oktagon stal v MMA opravdu něčím, jako je evropská Liga mistrů.

Letošní rok bude ve znamení ekonomického útlumu, je vidět, že lidé už tolik neutrácejí a šetří. Nebojíte se, že by to mohlo váš projekt ohrozit?

Je pravda, že když jsme projekt plánovali, tak jsme měli obavy, jak se letošek bude z pohledu spotřebitelského chování vyvíjet. Musím to zaklepat na dřevo, ale zatím se nás šetření nijak zvlášť nedotklo. Je pravda, že je o něco složitější vyprodat halu, lístky přece jen něco stojí. Na druhou stranu se nám daří zlepšovat úroveň turnajů a jejich propagace a evidentně to zatím vyvažuje negativní efekt ekonomického útlumu.

Jaké jsou zdroje příjmů Oktagonu?

Základní jsou tři: jednak vstupenky, dále pak Pay‑per‑view, tedy platba za zhlédnutí turnaje na internetu, a dohody s partnery, jimž poskytujeme marketingové plnění v rámci mediálního prostoru, který máme. Pak jsou přidružené zdroje příjmů, jako je merch, případně fanouškům nabízíme předplatné, za něž dostávají bonusový obsah a další výhody.

Na čem vyděláváte nejvíc?

Ty tři hlavní zdroje tvoří přes 90 procent našich příjmů. Vstupenky tvoří kolem 40 procent příjmů, naše očekávání ale je, že se tento podíl bude s naší expanzí do Evropy snižovat. Arény nejsou nafukovací, prodáte v nich určitý maximální počet vstupenek. Pokud jde o Pay‑per‑view a sponzorské dohody, tam můžeme růst daleko agresivněji.

Jak velkou organizací Oktagon vlastně je?

V Evropě jsme, pokud jde o obrat či počet fanoušků, druzí největší po polské organizaci KSW. Když se podíváme na americké organizace, jako je UFC nebo Bellator MMA, ty jsou samozřejmě ještě kus před námi.

Jaké jsou vaše plány do dalších let?

Do tří let, tedy do roku 2025, chceme být minimálně v pěti zemích Evropy, dělat dvacet až dvacet čtyři turnajů ročně a dostat se na obrat kolem 40 milionů eur. Aktuálně máme přes milion fanoušků, chceme jich mít miliony.