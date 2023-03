Střední a východní Evropa byla dlouho mimo pozornost investorů do start‑upů. V posledních letech se to však mění. Ve srovnání s jinými částmi Evropy zažil region nejvýraznější nárůst tempa přílivu kapitálu do začínajících technologických firem. Nepoměr mezi lidnatostí regionu a počtem start‑upů však trvá. Ve východní části kontinentu – od Estonska přes střed Evropy až po Kypr – žije zhruba 200 milionů lidí a objem investic do start‑upů za posledních pět let dosáhl 4,3 miliardy dolarů. Pro srovnání: ve Velké Británii a Irsku žije zhruba třetina lidí, ale investovaný kapitál překročil 50 miliard.

Spoluzakladatel fondu Zero One Hundred Dušan Duffek spatřuje ve střední a východní Evropě velký potenciál. „Světoví investoři se naším směrem dívají, zaměřují se však na start‑upy v pozdějších fázích. My naopak vidíme největší příležitost v raných fázích. Hlavně díky lepší znalosti trhu,“ říká Duffek.

Zero One Hundred stojí doma na Slovensku za řadou nadějných start‑upů. Jeho představitelé však nyní hodlají rozšířit záběr po celé střední a východní Evropě. Chtějí v regionu proinvestovat 60 milionů eur (přes 1,4 miliardy korun). Vedle přímých investic do start‑upů hodlá fond vložit část peněz do spřátelených venture kapitálových fondů. „Díky tomu se můžeme dostat k většímu počtu zajímavých start‑upů v různých zemích regionu,“ říká Duffek.

V našem regionu udělají zakladatelé první poslední, aby jejich pracně budovaný start‑up nepadl. Je to jeden z mála způsobů, jak můžeme i dnes ještě dohánět Západ.

Hledají sofistikované technologie

V oblasti investic preferuje Duffek a jeho kolegové pětici oblastí, kde už získali větší zkušenosti. Jde o start‑upy zaměřené na zdravotnictví, finanční technologie, mobilitu, vzdělávání a také na mladé firmy, které se zabývají analýzou či zpracováním dat. „Vedle růstového potenciálu daného start‑upu nás vždy také zajímá, zda je postaven na sofistikované technologii. Každý chce pochopitelně objevit budoucího jednorožce, start‑up, jehož hodnota překročí miliardu dolarů. Ale kdyby se té firmě náhodou nedařilo, je dobré vědět, jakou má zůstatkovou hodnotu,“ říká Duffek.