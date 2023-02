Jako žena, která prodává největší podnikový informační systém na světě, má otevřené dveře do kanceláří kapitánů českého byznysu. Hana Součková, šéfka zdejší pobočky německého softwarového koncernu SAP, vnímá, že pod vlivem událostí posledních let začalo mnoho z nich přemýšlet o budoucnosti svého podnikání úplně jinak. Dřív stačily roky zkušeností a na jejich základě se daly vystavět plány do budoucna. Aktuální dění však do podnikání vnáší obrovské množství nejistot a bez několika variant, jak reagovat na budoucí události, se už plánování ve firmách neobejde.

„Manažeři musí mít připravené alternativy. I naše priority se trochu stáčejí k tomu, abychom firmám mnohem lépe pomohli řídit jejich byznys. Cílem je, aby své podnikání dokázaly udržet v dlouhodobém horizontu,“ říká Součková. Jedna věc se ale ani po třech letech turbulencí – rámovaných pandemií, válkou, energetickou krizí a inflací – nezměnila. Chybí personál. „Šéfové firem se bez ohledu na obor shodují, že potřebují ten počet lidí, který mají, ale trochu v jiné struktuře,“ říká Součková.

Centrála SAP v Německu se před nedávnem přidala k velkým technologickým hráčům, jako je Microsoft či Google, a ohlásila masové propuštění. Co je za tím a dotkne se to nějak i Česka?

Brala bych to spíš jako přeměnu některých pozic. SAP je na trhu padesát let, máme řadu produktů, které už nepodporujeme a nerozvíjíme. Jde o strategické rozhodování, kam nasměrovat hlavní pozornost. Hledáme, co už nebude potřeba, a kolegům se snažíme nalézt alternativy, nabídnout jim jiné pozice. V Česku SAP každým rokem nabíral kolem 400 nových kolegů. Jsme pátou největší pobočkou, po Německu, USA, Číně a Indii, což vychází z historické spolupráce s německým trhem, vhodného umístění i dobré ekonomické situace, která láká investory. Firma navíc potvrdila Česko jako strategickou lokaci z pohledu investic i do budoucna. Věřím, že díky tomu se nám zde bude dařit otevírat velké množství nových pozic. I přestože je tu pracovní trh stále hodně napjatý a u některých pozic bojujeme, abychom je skutečně stihli obsadit.

Není už dnes jedno, zda přijmete ajťáka z Česka, nebo například z Indie a spolupracujete s ním na dálku?

Některé státy mají jinou míru pracovní fluktuace než „stará“ Evropa. Samozřejmě pracujeme v globálních týmech, v Česku zaměstnáváme přes 90 národností. To je unikátní. Naše školství a následně i pracovní podmínky lákají zahraniční studenty, kteří tady pak zůstávají. Zároveň jsme ovlivněni německou kulturou a čeští pracovníci chtějí odvést kvalitní práci. Jsou národy, které přistupují k výstupům a kvalitě práce jinak. A když potom německá společnost hledá nějakou alternativu, poohlédne se tam, kde se v práci sdílejí podobné principy. V těch různorodých týmech se nakonec neprojeví negativní vlastnosti, protože v nich většinou nepřevládá žádná národnost.

Neutečou ale pak ti nejlepší stejně na Západ nebo do Silicon Valley, kde jejich práce bývá lépe zaplacená?

Stává se to. Zejména mladou generaci se nám nedaří dostatečně motivovat. Je třeba pracovat na obecné osvětě, zdůrazňovat unikátní věci. Ukázat příležitosti a říci těmto mladým: Pojďte s námi vybudovat úspěšné Česko. Řada našich kolegů, kteří naopak přicházejí, si vybrala Česko kvůli kvalitě života. Zmiňují bezpečnost, sociální zabezpečení, kvalitní vzdělávání i zdravotnictví.

Do roku 2030 bude podle odhadů celosvětově 85 milionů neobsazených pozic. Budou chybět lidé, a nejen v Česku.

Kde je tedy problém?

Děsí mě odhad, že do roku 2030 bude celosvětově 85 milionů neobsazených pozic. Budou chybět lidé, a nejen v Česku. Pokud si chceme zachovat kvalitu života, mít dostupnou elektřinu, zajištěné služby, musíme začít něco dělat.

JINÝ POHLED ŠÉFŮ NA BUDOUCNOST

Potkáváte se s vedením mnoha českých firem. Změnil se v posledních letech jejich pohled na byznys?

Za covidu jsem spustila program CEO Talks, kde jsme se šéfy různých společností sdíleli zkušenosti. Pokračuju v tom dodnes. Díky této zpětné vazbě můžeme upravovat naše produkty, přidávat nebo ubírat funkce. V přemýšlení šéfů vidím velký posun. V prvním roce všichni říkali: Počkáme, až to skončí. Druhý rok se vyrovnávali s tím, že se dál pracovalo v hybridním modelu. Některé obory prudce vyrostly, jiným se moc nedařilo. Ale všude se extrémně zrychlila dynamika rozhodování. Loni přišla válka, energetická krize, inflace. Nikdo už neříká, že počká, až to skončí. Podniky fungují „tady a teď“.