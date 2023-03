Římský filozof a státník Cicero před více než dvěma tisícovkami let prohlásil: „Nechápu stařeckou lakotu. Cožpak může být něco nesmyslnějšího než shánět tím víc peněz na cestu, čím kratší kus cesty zbývá?“ To ale ještě nevěděl nic o stárnoucí populaci, jež se v Česku (a nejen v něm) projeví v nejbližších letech, respektive dekádách.

Česko se pomalu, ale jistě přeměňuje v zemi pro staré. Z demografických dat je jasné, že do konce 21. století bude lidí starších 65 let více než třetina tuzemské populace. V roce 2020 tato věková skupina tvořila o něco více než pětinu populace, celkem 2,16 milionu lidí. „Počet osob ve věku 65 či více se v Česku nepřetržitě zvyšuje od poloviny 80. let 20. století. Nárůst počtu seniorů výrazně zrychlil na konci prvního desetiletí 21. století,“ uvedli odborníci Českého statistického úřadu (ČSÚ) v publikaci Senioři ČR v datech, kterou vydali v loňském roce.

Jde o důsledek nástupu do důchodového věku silných populačních ročníků narozených po druhé světové válce, na konci 40. let minulého století. Z dat ČSÚ vyplývá, že zatímco během let 2001–2010 se počet seniorů navýšil o 185 tisíc, mezi počátkem roku 2011 a koncem roku 2020 to bylo o 521 tisíc. Podle posledních údajů o věkovém složení populace bylo na konci roku 2021 ve věku 65 či více let 2,17 milionu obyvatel Česka.

Zhruba desetina důchodců nemá základní starobní důchod ani třináct tisíc korun.

A před námi je další vlna stárnutí, kdy postupně k seniorskému věku spějí ročníky takzvaných Husákových dětí, tedy narození v 70. letech minulého století. Jde částečně o důsledek toho, že silné poválečné ročníky založily rodiny, přispěla k tomu i propopulační politika socialistického státu. To vše přineslo nárůst porodnosti, která se dostala na rekordní úrovně.

Od té doby má ale porodnost spíše klesající trend. Výše zmíněná silná generace ho sice v období kolem roku 2010 dočasně přibrzdila, v posledních letech ale porodnost opět klesá. Když k tomu připočteme faktory jako prodlužování délky lidského života, nižší plodnost a přírůstek migrace, je jasné, že se populace bude snižovat. „Do konce století by se měla početní velikost populace zredukovat na 6,095 až 9,083 milionu osob,“ odhadují ve studii statistici.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Stárne celá Evropa

Nutno poznamenat, že proces stárnutí populace není jen záležitostí Česka. Pokud se rozhlédneme napříč světem, lze konstatovat, že v podstatě ve všech vyspělých zemích obyvatelstvo stárne. „Procento populace starší 60 let se ve světě mezi lety 2015 a 2050 téměř zdvojnásobí – z 12 na 22 procent. V roce 2030 bude každý šestý člověk na světě starší 60 let. A mezi lety 2020 a 2030 vzroste počet lidí v tomto věku téměř o polovinu (z miliardy na 1,4 miliardy),“ uvedla ve své loňské říjnové studii Světová zdravotnická organizace.