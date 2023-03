Stát postupně zřizuje datové schránky všem podnikajícím OSVČ. Od původního návrhu automatického zřízení datovek všem, kdo se spojí se státem elektronicky, vláda upustila.

Cílem datových schránek je efektivnější digitální komunikace se státními institucemi, úřady a soukromým sektorem. Pro OSVČ to znamená konec nutnosti chodit osobně na úřady, všechno mohou zařizovat online. Doposud byla datová schránka povinná pro orgány státní správy a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Dobrovolně mohla být zřízena fyzickým osobám a také podnikajícím fyzickým osobám.

To se teď mění. Rozšiřuje se okruh osob, které datovou schránku získají povinně (viz K čemu je datová schránka určena).

K čemu je datová schránka určena online komunikace s orgány veřejné správy

podání dokumentů a žádostí na úřady, tedy na finanční úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, úřad práce, městské úřady; může jít o daňové přiznání, žádost o rodičovský příspěvek, žádost o příspěvek na bydlení, o výpis z rejstříku trestů, výpis bodů řidiče a dalších

online komunikace s právnickými osobami ze soukromého sektoru, takto lze zaslat třeba omluvenku dítěte do školy

Původně ji od ledna měl mít každý, kdo alespoň jednou komunikoval se státem elektronicky. Vláda nicméně začátkem listopadu schválila, že nepodnikajícím fyzickým osobám, které použily elektronické přihlášení pro komunikaci s úřady přes bankovní identitu nebo Portál občana, datové schránky povinně ze zákona zřízeny nebudou.

„Chceme běžné občany přesvědčovat, že mít datovku se vyplatí, nechceme jim ale cokoliv nutit. Rozhodně je nechceme zatěžovat novými povinnostmi teď, když mají s ohledem na krize v Evropě jiné starosti,“ vysvětlil ministr vnitra Vít Rakušan. Pokud bude fyzická osoba datovku chtít, může o její zřízení požádat, což byla i dosavadní praxe. I žádost je možné poslat elektronicky.

V roce 2023 bude nicméně ze zákona zřízena datová schránka všem subjektům vedeným v registru osob. Jsou to právnické osoby (když doposud schránku neměly zřízenou, například nadace, spolky, územní samosprávné celky, neziskové organizace, sdružení i společenství vlastníků jednotek) a živnostníci (OSVČ).

Stát zřizuje datové schránky postupně od 1. ledna do 31. března. V tomto období Ministerstvo vnitra ČR postupně rozesílá živnostníkům dopis do vlastních rukou s přihlašovacími údaji. Pokud si OSVČ tento dopis do 15 dnů nevyzvedne, datová schránka se aktivuje automaticky.

Datová schránka bude podle zákona automaticky zřízena i všem OSVČ s pozastavenou živností.

Zřízení a užívání datové schránky je bezplatné (pokud se využívá ke komunikaci s úřady, například s Finanční správou, se zdravotní pojišťovnou, s Českou správou sociálního zabezpečení, s magistrátem nebo jinými úřady). Za zřízení tedy OSVČ nezaplatí ani korunu (viz Komu bude datová schránka zřízena).