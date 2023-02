Afrika patřila k obchodním partnerům už prvorepublikového Československa. V roce 1937 export na tento kontinent představoval 3,9 procenta z celkového vývozu, dnes necelé procento. Velký podíl na tom měly závody Tomáše Bati. Ten si totiž při svatební cestě po Egyptě všiml, že tam lidé rádi nosí lehkou textilní obuv. Po návratu do Zlína ji začal okamžitě vyrábět a do země na Nilu dodávat. Firma společně s obchody budovala v Africe i výrobní jednotky. Nejprve v Egyptě, Maroku či Tunisku. Později, podle informací Nadace Tomáše Bati, pronikala do Keni a dnešní Jihoafrické republiky. Často se v daném regionu jednalo o první zárodky průmyslového podnikání a moderního přístupu k zaměstnancům.

Od nadšení k hádkám

Bezprostředně po roce 1950 obchod s Afrikou zaznamenal podle historika Petra Zídka silný pokles v důsledku zestátnění československého zahraničního obchodu. Oživovat se začal po roce 1955, kdy šlo hlavně o export zbraní. Zásadní byl Egypt, československá vláda podepsala s tamním tehdejším režimem dohodu o dodávkách tanků, obrněných vozidel a děl i munice v přepočtu za 398 milionů korun. Těžkou vojenskou techniku tam Československo prodávalo také v sedmdesátých letech, postupně rostl i civilní obchod. V něm šlo hlavně o investiční celky, cukrovary, mlýny, rafinerie či energetiku. Vše zkomplikovala roztržka Káhiry se sovětským blokem a její malá ochota platit. Přesto v osmdesátých letech nastalo oživení, československé firmy se podílely na například na stavbě elektráren.