Víte, co mají společného například Elon Musk, Warren Buffett, Jeff Bezos a další miliardáři? Všichni investují do nemovitostí. Obecně je to jediné aktivum, které najdete v portfoliu všech miliardářů a milionářů. A to především na startu jejich kariéry.

Slavný americký průmyslník Andrew Carnegie kdysi řekl, že zhruba 90 procent všech milionářů zpočátku zbohatlo investováním do nemovitostí. A tato poučka platí i v současnosti, byť ji miliardář Carnegie pronesl už před více než sto lety.

Investováním do nemovitostí si totiž v první řadě vytvoříte pasivní příjem, který můžete následně reinvestovat dále. Zároveň pro investování do nemovitostí nemusíte využít jen vlastní kapitál. Spolehnout se můžete i na úvěr. Na druhou stranu platí, že společně s narůstajícím majetkem je stále těžší shromažďovat a starat se o stále rostoucí portfolio fyzických nemovitostí. S jejich akumulací se tedy přístup miliardářů mění.