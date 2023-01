Bez ohledu na to, zda se čtvrtým českým prezidentem stane generál Petr Pavel, nebo expremiér a šéf opozičního hnutí ANO 2011 Andrej Babiš, půjde v porovnání s prezidentováním Miloše Zemana o podstatnou změnu. Na rozdíl od unaveného, nemocného a také na Východ zaměřeného Zemana se nyní o Pražský hrad ucházejí energické osobnosti, které jsou navíc tentokrát ukotveny na Západě.

Jiná generace

Miloš Zeman při výkonu svého mandátu pozapomněl na svá slova, že se cítí eurofederalistou. Místo toho navštěvoval konference organizované spolupracovníky ruského prezidenta Vladimira Putina nebo se přátelil s čínským prezidentem Si Ťin‑pchingem.

Petr Pavel, předseda vojenského výboru NATO v letech 2015 až 2018, naopak zdůrazňuje své těsné vazby na euro‑americké politické a vojenské struktury. Na Západě, hlavně v Evropě, tkví názorově i díky svému byznysu rovněž podnikatel Andrej Babiš. Nejblíže přitom má k francouzskému prezidentu Emmanuelu Macronovi, včetně jeho snahy rychle ukončit rusko‑ukrajinskou válku.

Prozápadní vidění obou kandidátů se promítá například do postoje k domácí jaderné energetice. Miloš Zeman se v rámci plánů na dostavbu elektráren Temelín a Dukovany přimlouval za ruského dodavatele nových reaktorů. Současní kandidáti jednoznačně podporují západní, tedy francouzské, americké, respektive jihokorejské firmy.

Po nástupu nového prezidenta velmi pravděpodobně nastane i nová éra ekonomické diplomacie. Zeman jezdil do zahraničí málo, 84 jeho cest kontrastuje s 278 cestami jeho předchůdce Václava Klause. Babiš má zahraniční cesty v oblibě a pozadu nechce zůstat ani Pavel. Především však opět končí východní orientace, Zemanova hospodářská preference Moskvy a zejména Pekingu.

S novým prezidentem republiky se na Pražském hradě objeví osobnost ukotvená na Západě. Zemanovy vazby na Čínu a Rusko definitivně končí.

Vláda jako lakmusový papírek

Přesto se Pavel od Babiše zásadně liší, což bude dál dělit celé Česko. Podstatný je totiž jejich postoj k vládě Petra Fialy. Andrej Babiš je z pozice předsedy hnutí ANO 2011 hlavou opozice a vůči vládě se při každé příležitosti vymezuje a jde jí po krku. Lze předpokládat, že by tak činil i jako prezident a z Pražského hradu by učinil centrum protivládní propagandy. Na jednu stranu tvrdí, že by s Fialovým kabinetem uměl pragmaticky spolupracovat, na druhou stranu ho označuje za asociální a chce jej odvolat. O tom svědčí týden starý neúspěšný pokus hnutí ANO 2011 vyslovit v Poslanecké sněmovně vládě nedůvěru. Jako prezident by jí mohl komplikovat situaci také vracením zákonů, zejména daňových. Ale jen komplikovat, protože koalice by se svými 108 hlasy jeho veto snadno přehlasovala.