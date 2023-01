Přímo volený český prezident má na chod státu větší vliv než většina konstitučních panovníků. A to navzdory tomu, že mu ústava nepřiznává nijak široké pravomoci. Zdrojem této síly je, že svou legitimitu opírá o vůli voličů, kterých je ke zvolení zapotřebí kolem tří milio­nů. Tedy zhruba tolik, kolik jich stojí za stranami vládní koalice. Důležitá je i prezidentská tradice. Sídlem úřadu je symbol české státnosti, Pražský hrad. K tomu se čeští (a předtím i českoslovenští prezidenti) někdy více a někdy méně opírají o okruh sympatizantů a spolupracovníků rozkročený jak do politiky, tak do byznysu.

To vše je výsledkem více než stoletého vývoje, při němž se osoba, jíž se stále říká hlava státu, vepsala do vědomí většiny Čechů jako osoba dějinotvorná. U zrodu tohoto pojetí stál první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

Ústupek požadavku veřejnosti

V současné době sílu prezidenta umocňuje, že je vybírán přímo občany. Letos potřetí. Řada politologů a právníků přitom opakuje, že přímá volba do českého ústavního systému nepatří. „Místo toho, abychom se soustředili na věcná politická témata, neustále řešíme konflikty mezi prezidentem přímo voleným a tu vládou, tu Poslaneckou sněmovnou, tu dokonce Ústavním soudem,“ vidí rozpor ústavní právník Jan Vintr z Univerzity Karlovy.

Přímá volba podle politologa Tomáše Lebedy přispívá k rozštěpení české společnosti. Jenže už se vžila. V době zavedení se jí domáhalo více než 80 procent lidí. Byli znechuceni volbou Václava Klause parlamentem v roce 2008, s níž byla spojena řada skandálů. Změnu protlačovala zejména ČSSD, Věci veřejné a TOP 09, nakonec se přidala váhající ODS.

Prezident s takto silným mandátem je obtížně odvolatelný. Zůstaly mu všechny dřívější pravomoci, včetně možnosti jmenovat samostatně bankovní radu, což potvrdil i Ústavní soud ČR.

Případné snahy omezit prezidentské pravomoci by opět pravděpodobně narazily na hráz veřejného mínění. V dobových průzkumech, na něž se odvolávala i důvodová zpráva novely, kterou byla v roce 2011 přímá volba zavedena, lidé požadovali silného prezidenta.