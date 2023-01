Potřeba regulovat obchodování s kryptoměnami dospěla po úpadcích některých z nich i celé kryptoburzy do stadia, kdy se pro to v Evropě chystají jednotná pravidla. Podle člena bankovní rady České národní banky Oldřicha Dědka nový trh vyrostl natolik, že by mohl ohrozit stabilitu celého finančního sektoru. Na podnikání s kryptoměnami bude zapotřebí licence a ne každý, kdo s nimi v Česku podniká, na ni dosáhne. „Pohybujeme se v oblasti, kde se pracuje s penězi obyvatel, takže se očekává určitá erudice, sofistikovanost, znalost. Měli by se tomu věnovat jen lidé, kteří opravdu rozumí finančnímu byznysu,“ upozorňuje Dědek.

Jak velký trh s kryptoaktivy vlastně je?

V celosvětovém měřítku je jejich nárůst tak obrovský, že už i velké banky tady cítí potenciální zdroj byznysu a snaží se do něj také vstoupit.

Česká národní banka se dosud stavěla ke kryptoměnám rezervovaně. Zdůrazňovala, že je to rizikové aktivum a že zejména pro drobnější investory to není vhodný investiční nástroj. Doznal tento postoj s růstem kryptoměnového trhu nějakých změn?

V minulém roce jsme zaznamenali některé spektakulární události, jakými byly například pád kryptoměny luna, následně krach kryptoměnové burzy FTX a další karamboly. I u nás jsme si vyzkoušeli na společnosti Xixoio, že kryptoaktiva jsou skutečně rizikový produkt. Funguje zde celá řada klamavých praktik, které využívají toho, že jedni na tomto typu investic zbohatli, ale zamlčují, že zase jiní výrazně prodělali. V tom, jak ke kryptoaktivům přistupovat z regulatorního hlediska, byla určitá evoluce. Některé státy Evropské unie už trh s nimi regulovat začaly. Naše pozice byla spíš obezřetná. Považovali jsme za klíčové varovat před podstupovanými riziky. Byli jsme zároveň toho názoru, že regulace by mohla zavdávat podnět k morálnímu hazardu, ke klamavé představě, že dozor České národní banky chrání investory před riziky. Právě to se změnilo. Trh s kryptoaktivy evolučně nabyl takových rozměrů, že už ho nejde ignorovat. Už nemůžeme říkat: je to na vás, myjeme si ruce, dáváme vám jen dobré rady. Ten trh, jak už je velký, by mohl ohrozit i stabilitu klasického finančního sektoru, protože hráze mezi oběma těmito světy jsou někdy už dost mlhavé. Ostrá dělicí čára se stále obtížněji rýsuje. Proto vzniklo evropské nařízení o trzích s kryptoaktivy, které chce nastavit základní elementární pravidla jednotná v Evropské unii.

Nárůst kryptoaktiv je obrovský. Už i velké banky v něm cítí potenciální zdroj byznysu a snaží se do něj také vstoupit.

Jak konkrétně ten trh vypadá tady – v České republice?

V Česku je poskytování služeb s kryptoaktivy v současnosti umožněno živnostenským oprávněním. Těch oprávnění je vydáno více než čtrnáct tisíc. To už je poměrně velké množství poskytovatelů. Ale je zde určitý paradox. Stavovská organizace – Česká kryptoměnová asociace – má jen devět členů. Je tam tedy obrovský nepoměr a z toho můžeme usuzovat, že na kryptoměnovém trhu bude zřejmě hodně garážových firem a šedé ekonomiky.

Česká národní banka v případu Xixoio už předloni cítila potřebu zasáhnout a varovat veřejnost před praktikami této společnosti. Co bylo impulzem, aby zasáhla do dosud neregulované oblasti?

Jeden důležitý aspekt regulace je ochrana spotřebitele. A firma Xixoio přišla s bombastickou kampaní – i eskalátory do metra byly polepené její reklamou. Takto lákat méně zkušené investory na výnosy je problém, na který by regulátor měl upozornit. Právě zacílení na drobného investora jsem viděl jako velký prohřešek celé té kampaně. Také nám vadilo, že u veřejnosti mohl vznikat dojem, jako by obchodní model společnosti Xixoio byl námi schválen nebo že je alespoň zčásti regulován. Abych demonstroval míru rizika, o níž mluvím – já osobně jsem si z čistě pedagogických důvodů, abych byl v kontaktu s tímto novým trhem, zakoupil bitcoiny za čtyři tisíce korun. Sledoval jsem, kolik si tímto způsobem naspořím na důchod. Zatím to vypadá, že po roce a půl mám ztrátu 65 procent.