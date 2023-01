Kryptobyznys v Česku je jeden z nejvyspělejších na světě. Firmy tu vyrábějí kryptoměnové peněženky, bankomaty a aplikace, posílají je do celého světa a obstojí i v nejostřejší konkurenci. To by se ale mohlo změnit. Nastupující evropská regulace zřejmě většinu z nich zadusí. Je to jako válka světů: dosud anarchistická, undergroundová scéna se bude muset podřídit pravidlům, jaká platí pro banky.

Od roku 2009, kdy vznikl bitcoin a začal si pozvolna razit cestu, se svět alternativních peněz rozrostl natolik, že ho klasické finanční instituce chtějí dostat pod dohled a určit mu jasná pravidla. Obávají se, že by mohl otřást stabilitou celého finančního sektoru. Regulace je tady a Česko na změnu zřejmě doplatí nejvíc.

Kryptobyznys světového rozměru

Zisky, které do země plynou z bitcoinů, dosahují téměř dvou miliard dolarů ročně, což Česko řadí v absolutních číslech na 19. místo na světě. Ještě výš je podle přepočtu zisků na obyvatele. Se 181 dolary na hlavu patří mezi světové premianty. Vyrovná se Nizozemsku a dotahuje se na Švýcarsko, kterému s 230 dolary patří první místo na světě. A daleko předčí Spojené státy.

Investice do bitcoinů jsou navíc jen jedním ze střípků domácí mozaiky virtuálních peněz. „Máme tady v kryptoměnách všechny obchodní modely, které si dokážete představit. Pochází odtud několik globálních a evropsky významných firem. V roce 2013 až 2015 jsme byli daleko před Švýcarskem a Lichtenštejnskem,“ popisuje předseda České kryptoměnové asociace František Vinopal.

Český kryptobyznys patří k nejvyspělejším na světě. Firmy v něm ročně utrží miliardy korun a dobře prodávají i v cizině.

Byla to i souhra okolností. K průkopníkům tohoto trhu patří Marek Palatinus, jeden za zakladatelů SatoshiLabs, který na kryptoměnách začal jako jeden z prvních na světě stavět funkční byznys a přitáhl k nim pozornost IT komunity. „V roce 2014 se to spojilo s umělci. Mám na mysli Paralelní polis. Bitcoinu se chopili jako zajímavé extenze umění a začali s ním experimentovat,“ popisuje českou evoluci ekonom a specialista na kryptoměny Dominik Stroukal.

Navzdory silným vyjádřením centrálních bankéřů, že bitcoin a další jemu podobná virtuální platidla nejsou penězi v pravém slova smyslu a že jejich používání je nesmírně rizikové, začal byznys s nimi díky velkému PR růst. Podle údajů ministerstva průmyslu a obchodu má aktuálně podnikatelské oprávnění k podnikání s kryptoměnami přes 14 tisíc firem a podnikatelů.