Jeho tvář není až tak vážná, jak by se u vysokého církevního představitele dalo předpokládat. Při focení dokonce vypráví anekdoty o duchovních. Před sebou má ale generální vikář Arcibiskupství pražského Jan Balík závažný úkol – udržet hlavní diecézi katolické církve v Česku při životě. Za sedm let přestane stát vyplácet provozní příspěvky církvím, které se tak budou muset s pomocí navráceného majetku postarat samy o sebe. Arcibiskupství, aby pokrylo svůj provoz včetně farností, musí po roce 2030 vydělávat minimálně půl miliardy korun. Hlavním pilířem, na němž má stát finanční soběstačnost, je pronájem bytů. Balík počítá s tím, že kolem roku 2030 jich bude arcibiskupství mít přibližně tisíc a arcidiecéze se tak stane jedním z největších hráčů na pražském trhu s nájemními byty. Aby se jí to podařilo, prodává nepotřebný a ztrátový majetek. To někdy vyvolává negativní reakce veřejnosti, jako například u Jindřišské věže v centru Prahy.

V roce 2020 jste se stal generálním vikářem Arcibiskupství pražského. De facto jste tedy ekonomickým ředitelem poměrně velkého podniku. Jak se vám změnil život po jmenování do této funkce?

Jako kněz jsem 30 let pracoval s mládeží, a to i v České biskupské konferenci, takže jsem organizoval velká celostátní i světová setkání mládeže. Díky tomu jsem často dělal manažerskou práci. Přesto byl pro mě příchod na arcibiskupství zásadní změnou. Jde vlastně o řízení obrovské firmy, která má necelé tři tisíce zaměstnanců. Pro představu: arcibiskupství zahrnuje v oblasti pastorace 146 farností, pět kapitul, 17 škol a přes 40 charit. Vedle toho samozřejmě musíme rozvíjet ekonomickou činnost. Velkou změnou pro mě také je, že už se tolik nezabývám pastorací.

Návrat majetku byl pro církve a diecéze trochu šok. Spousta lidí si myslí, že je to jen bohatství. Je to ale také dřina a odpovědnost.

Co je dnes vaším hlavním úkolem? Je to finanční osamostatnění arcibiskupství?

Ano. Když za mnou pan kardinál Dominik Duka přišel a řekl mi, že by si přál, abych tuto věc na sebe vzal, polilo mě horko. Jednak jsem si maličko dovedl představit, do čeho jdu, a hlavně jsem přišel do funkce v situaci, kdy se arcibiskupství po restitucích nedařilo. Padali jsme rok od roku do vyšších schodků a bylo jasné, že takhle se dál pokračovat nemůže. Můj úkol byl to změnit. Ten rok jsme začali připravovat bytové domy a první byty v nich už pronajímáme. Poměrně rychle se podařilo rozpočet narovnat.

Loni na podzim zanikla v Arcibiskupství pražském funkce ředitele, kterou zastával Antonín Juriga a odpovídal v ní částečně za ekonomickou agendu. Podle webu Lidovky.cz jste o to požádal pražského arcibiskupa Jana Graubnera vy. Proč?

Na každém biskupství musí být moderátor kurie, v podstatě manažer. Protože pan kardinál Dominik Duka hledal další pomocníky, oslovil jáhna pana Jurigu, aby se ujal této funkce. Pak se ale zjistilo, že to nejde, protože není kněz, proto vznikla funkce výkonného ředitele. Když jsem přijal pověření pana kardinála stát se vikářem, se spolupracovníky, kteří tady už byli, jsem si domluvil určité podmínky. S panem Jurigou jsme se dostali do neshody a také jsem dospěl k závěru, že jeho funkce být na arcibiskupství nemusí, proto jsem požádal pana arcibiskupa, aby ji zrušil. Na druhou stranu pan Juriga pro arcibiskupství udělal velkou práci, celou změnu ekonomického fungování jsme dělali týmově a on byl jedním z klíčových lidí.

Jan Balík (57) Vystudoval teologii na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. V Praze působil jako farář. Po roce 2001 byl ředitelem sekce pro mládež České biskupské konference. V roce 2017 byl jmenován sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, v roce 2020 pak také generálním vikářem Arcibiskupství pražského pro správu a organizaci a ředitelem kurie.

Máte také další církevní funkce, například sídelního kanovníka Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze. Zbývá vám čas na běžné světské záležitosti?

Měl jsem svým způsobem štěstí. Když jsem začal ve funkci, dva roky byl covid. Mohl jsem se tak věnovat práci a nebylo možné dělat moc dalšího. Jinak velice rád jezdím stále mezi mladé lidi a mezi rodiny. Jezdíval jsem na přednášky a to se teď obnovuje. Také trochu sportuju, baví mě plavání nebo běžky, ale na nich jsem letos kvůli sněhu ještě nebyl. Samozřejmě rád čtu, například knihy od papežů, a sleduju, co se děje v církvi.

Jaký majetek spravujete v arcibiskupství?

Účetně vedeme majetek v přibližné hodnotě sedm miliard korun. Z toho jsou čtyři miliardy v lesích, ale některé z nich jsou poničené kůrovcem, dvě a půl miliardy hodnoty tvoří domy a zbytek jsou pozemky. Vedle toho, co spadá přímo pod Arcibiskupství pražské, mají majetek farnosti, například kostely. Celkem 146 farností a pět kapitul, které patří k naší diecézi, jsou samostatné právnické osoby.

V roce 2021 skončila vaše hlavní, tedy církevní činnost ve ztrátě 126,6 milionu korun, ale podnikání v plusu 136,5 milionu, takže arcibiskupství bylo celkově v zisku 9,9 milionu. Předtím jste naposledy skončili v plusu v roce 2012. Proč jste byli v tomto mezidobí ve ztrátě?

Podle mě to bylo tím, že jsme nebyli schopni nastartovat byznys v dobrém odvětví. Některé pokusy se úplně nepodařily a byly vyhodnoceny ještě před mým nástupem na pozici vikáře ekonomickou radou diecéze jako slepá cesta, například hotelnictví. Návrat majetku byl pro církve a diecéze trochu šok. Dokud nedostanete majetek, o který se musíte starat, spousta lidí si myslí, že je to jen bohatství. Je to ale také obrovská dřina a odpovědnost.