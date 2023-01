Tři desítky let budovali firmu a vyvíjeli podnikové informační systémy. Pak si řekli, že by bylo dobré mít k dalšímu růstu v zádech silného partnera. A tak akcionáři Abra Software v čele s Jaroslavem Řasou prodali většinový podíl německému investičnímu fondu Elvaston Capital. Ve firmě zůstali a věří, že jim spojení pomůže prorazit na Západě. „Nešli jsme do toho primárně kvůli penězům. Jako česká firma naší velikosti jsme však už vyčerpali rychlé možnosti růstu. A chceme‑li růst dál, dává nám smysl, abychom šli s někým, kdo má nadhled a globální zkušenosti,“ říká Řasa.

U rozhovoru byla i jeho životní partnerka Monika Vondráková, která se z pozice viceprezidentky Abra Holdingu podílí na strategickém vedení a dlouhodobém budování značky. Společně říkají, že tandemy jsou pro řízení firem užitečné. „A v tandemu muž–žena je to ještě více přínosné, každý pohled je trochu jiný. Důležité je ale vědět, kdo má poslední slovo. V Abře je to Jaroslav, v Nadačním fondu Neuron jsem to já. Oba to plně respektujeme,“ říká Vondráková.

Co se musí stát, aby se člověk po třiceti letech budování firmy rozhodl přenechat většinu velkému investičnímu fondu?

Jaroslav Řasa (J. Ř.): V posledních letech kolem nás kroužilo hodně různých firem a fondů. Jejich nabídky byly jako přes kopírák. Chtěli z nás udělat ekonomickou jednotku a pak už jen sledovat jediný parametr – kolik jim to vydělává. Když na podzim 2021 poprvé přišli lidé z Elvastonu, bylo to jiné. Nezajímala je pouze čísla, ale měli zájem firmu dál rozvíjet. A to spolu s námi.

Monika Vondráková (M. V.): Pro nás bylo důležité, že chtějí zachovat naši značku. Zároveň jsme si uvědomili, že se silným partnerem dokážeme lépe prorazit na západní trhy, kam jsme chtěli zamířit. „Elvastony“ kromě výsledků a velikosti firmy nadchla naše firemní kultura. Líbilo se jim, jak přemýšlíme, jaké máme hodnoty a jak pracujeme s lidmi. Před pár lety jsme velmi detailně zpracovali strategii firmy, abychom si přesně určili, čeho chceme dosáhnout a jaké nejlepší cesty k naplnění použít. Strategii jsme nezaložili do šuplíku, ale pro přehlednost ji zjednodušili a vyvěsili v prostorách firmy, aby ji všichni měli na očích, od šéfů až po recepční. Díky tomu je každé rozhodnutí a krok v souladu s ní. Elvaston zaujalo, že strategií žijeme, víme, co chceme a k čemu směřujeme. A nám se zase líbil jejich přístup. Od začátku jsme cítili, že nás respektují.

Narážíme na to, že software na Západě je zastaralejší než v Česku. Práce v tamějších softwarových firmách je velmi drahá.

To zní skoro jako láska na první pohled.

J. Ř.: Hned na prvních setkáních nám říkali, že u nás panuje přátelské prostředí a že je u nás vidět nasměrování k růstu. Elvaston má v portfoliu přes sto firem, zaměřovali se dosud hlavně na německy mluvící země, my jsme jejich první investice mimo Německo, Rakousko a Švýcarsko. A patříme mezi jednu z největších. Tvrdí, že se často potkávají s majiteli firem, kteří jsou po dvaceti třiceti letech už unavení. My se rozhodně unavení necítíme, ve firmě dál pokračujeme, máme společné plány. Nešli jsme do toho primárně kvůli penězům. Jako česká firma naší velikosti jsme už vyčerpali rychlé možnosti růstu. A chceme‑li růst dál – a my chceme růst na Západ – dává nám větší smysl, abychom šli s partnerem, než abychom postupovali sami nebo expanzi financovali prostřednictvím burzy. Potřebovali jsme někoho, kdo má nadhled a globální zkušenosti.