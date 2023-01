Krize na firmy často přicházejí znenadání. V té současné mnozí podnikatelé nevědí, co si počít, protože žádné problémy za léta hospodářské konjunktury nezažili. „A pokud něco takového řešili, tak na to rychle zapomněli,“ říká Jiří Jemelka, zakladatel společnosti JPF Czech. Dodává podnikatelům v potížích pomoc. S jejím příchodem do byznysu nastupuje krizový management.

Jaké jsou nejčastější příčiny firemních krizí?

Většinou to bývá špatně nastavená obchodní strategie či cenotvorba. Firma se například potýká s příliš nízkou marží, nedaří se jí prodávat dostatečné množství produktů a služeb, což se projeví nedostatkem cash flow. Dalším aspektem může být pasivita při hledání nových zákazníků nebo nedostatečná péče o ty stávající.

Jak se to pak projeví ve stavu a chování firmy?

Když je nedostatek cash flow, firmy nemají peníze na výplaty nebo placení faktur. Zaměstnanci mohou také vnímat, že se objevují problémy a že se něco špatného děje. Pracují tam třeba dlouhá léta, zaznamenají změnu v atmosféře a mohou firmu i opustit. To jsou hlavní symptomy, že je něco v nepořádku.

Pak můžete nastoupit vy. Předpokládám, že neberete všechny klienty, kteří se na vás obrátí. Na základě jakých kritérií si je vybíráte?

Naší dlouhodobou zásadou je to, že nepomáháme firmám, které jsou již v insolvenci. Insolvenční zákon totiž vymezuje poměrně striktně pole působnosti, v němž lze fungovat. Do firem často přicházíme takzvaně za pět minut dvanáct, ale stále potřebujeme prostor na refinancování nebo na zlepšení komunikace s pracovníky či dodavateli. Je tedy třeba jinak nastavit určité procesy a věnovat se zejména zlepšení obchodní strategie. Než se změna projeví a vše se posune dobrým směrem, může to trvat až půl roku. Mnoho lidí si představuje, že záchrana firem znamená pouhé seškrtání nákladů, to ale situaci vůbec neřeší. Ucpou se tím největší díry v byznysu, to ano, jak to ale může pomoci, pokud má firma špatně nastavenou cenotvorbu, marži či kalkulaci služeb a neumí se prodat? Stále jí zůstávají vysoké fixní náklady a také variabilní náklady, s nimiž se dá sice v krátkodobém měřítku pracovat, ale platit je je nutné. Pokud někomu dáte výpověď, trvá to dva měsíce, než odejde, a musíte mu dát tříměsíční odstupné, takže s náklady se nedají dělat žádná kouzla.