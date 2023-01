Téměř patnáct železničních provozovatelů v Evropě se loni zavázalo k postupnému vyřazení dieselových vlaků. Dan Kurucz, šéf české pobočky společnosti Alstom, nadnárodní společnosti Alstom, která působí po celém světě především na trhu železniční dopravy. Kurucz pro Ekonom popisuje cesty, jak na dráze dál postupovat. „Bude potřeba buď elektrifikovat, nebo vybavit vlaky elektrickými bateriemi, nebo přijít s vodíkovými palivovými články,“ říká. Jeho společnost má jako jediná na světě v současnosti vodíkové vlaky v komerčním provozu. Zda se ve větší míře uplatní v Česku, rozhodne stát. Jsou tu úseky, pro něž by Kurucz vodík doporučil.

Alstom před několika měsíci přivezl první vodíkový vlak na světě ukázat i do Česka a na Slovensko. Je vodík skutečně palivo budoucnosti, nebo jde jen o povyk a vodík spíš doplní současný palivový mix – ropu, plyn a elektřinu?

Jsme přesvědčeni, že vodík přinese změnu v silniční a železniční dopravě. Tam bude záležet na strategii, kterou státy či dopravci nakonec zvolí. V současné době se například u nás zpracovává studie každé jednotlivé trati. Měla by být hotová během roku 2023 a ukázat, kudy by se měla Česká republika ubírat, tedy co je pro tu kterou trať nejvýhodnější. Jestli elektrifikovat, včetně například možnosti doplnění vlaku o elektrickou baterii, nebo ji vybavit plnícími zásobníky na vodík pro vodíkovou trakci.

Co rozhodne?

Například jaká je frekvence osobní nebo nákladní přepravy na trati, jak je daná trať dlouhá, její profil a další ukazatele. Určitě ale nejde z fleku říct, že všude je vhodné využít vodík, nebo naopak elektřinu.

Kde se vodík prosadí dřív? U aut, nebo vlaků?

Spíš ve vlakové dopravě. Máte přesně dané trasy, znáte výtěžnost tratí, tedy frekvenci spojů či jejich obsazenost, takže se snáz predikuje návratnost. Potřebné množství vodíku pro železniční dopravu je na rozdíl od té automobilové velké, předvídatelné a dlouhodobě konstantní.

Je u vodíku na železnici rozdíl mezi nákladní a osobní dopravou?

Určitě. Palivový článek potřebuje určitý rozměr a velikost. U osobního vlaku je například možnost ho vést pod celým vlakem, který má 50 až 110 metrů. V případě tažné lokomotivy pro nákladní dopravu se musí vejít na délku 18 až 20 metrů. Zároveň ale platí, že s vývojem, jak se bude zvyšovat účinnost palivových článků, se bude tento rozdíl zmenšovat a dojde k nahrazení dieselových lokomotiv. Alstom zkoumá vodíkové řešení i pro dekarbonizaci nákladní dopravy. Například Nestlé Waters bude roku 2025 využívat první nákladní vlak na vodíkový pohon, jenž byl vyvinut ve spolupráci Alstomu a Engie. Plánují takto postupně přepravovat minerální vodu mezi továrnou a distribučními centry ve Francii. Odhaduje se, že tento projekt sníží emise CO₂ o 10 tisíc tun ročně.

V místech, kde frekvence spojení není v řádech minut a zároveň vzdálenost trati je delší než 50 kilometrů, dává smysl vodík.

„Portfolio společnosti Alstom je navrženo tak, aby snižovalo emise CO₂,“ říká váš generální ředitel Henri Poupart‑Lafarge. Alstom je samozřejmě i dodavatelem elektrických vlaků. Je tedy železniční doprava ideální trh pro vodík, když už je z velké části elektrifikovaná, tedy ne uhlíkově náročná?

V některých zemích je železnice silně elektrifikovaná, ale ne všude je situace jako ve Švýcarsku. Pokud máte trať velmi frekventovanou, je dobré mít ji elektrifikovanou, protože náklady na kilometr klesají. Zároveň je ale i cena elektřiny kolísavá, jak vidíme dnes, a také je otázka, z jakého zdroje pochází. Elektřina není všelék. Tam, kde není velká frekvence, jsou pak náklady na elektrifikaci trati neúměrné provozu. Takže ano, na hlavních tratích je nutné elektrifikovat, na regionálních je to v mnoha případech nenávratná investice. Například elektrifikace jednoho kilometru v Česku vychází asi na 20 milionů korun.